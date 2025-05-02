Общество

Площадь Героев Сталинграда откроют в ЛНР к 9 Мая

Общество 02.05.2025 14:16
0
02.05.2025 14:16


Центральная площадь в Станице Луганской ЛНР станет площадью Героев Сталинграда. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, обновленный ДК и центральную площадь, названную в честь Героев Сталинграда, в Станично-Луганском округе откроют в дни празднования 80-летия Победы.


Об этом стало известно 2 мая в ходе рабочей поездки губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в подшефный Станично-Луганский район, где волгоградцы оказывают помощь в восстановлении инфраструктуры и социальных объектов.

- Хочу поздравить жителей Луганской Народной Республики, Станично-Луганского района с нашим общим праздником — наступающим 80-летием Великой Победы нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. Накануне Дня Победы Волгоградская область дарит республике и Станично-Луганскому району Дом культуры и прекрасную площадь. Я благодарю жителей, что она названа в честь Героев Сталинграда. Для нас это тоже очень важно, - сказал Андрей Бочаров.


Волгоградский губернатор передал Станично-Луганскому ДК экземпляр новой книги, изданной по инициативе волгоградских ветеранов.

В ходе поездки губернатор Волгоградской области осмотрел ход ремонта в Станично-Луганской Центральной районной больнице и отремонтированный ДК. 


В Доме культуры теперь есть все для занятий творчеством, комфортные актовые залы, кофейня, художественная мастерская. Уже работают народный театр, хор, кружки. На площади перед Домом культуры появились пешеходные зоны, перголы, детская площадка. 

Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.05.2025 15:48
Общество 02.05.2025 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2025 11:10
Общество 02.05.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2025 09:53
Общество 02.05.2025 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2025 09:25
Общество 02.05.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2025 08:36
Общество 02.05.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2025 07:52
Общество 02.05.2025 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2025 07:09
Общество 02.05.2025 07:09
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2025 21:20
Общество 01.05.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2025 20:27
Общество 01.05.2025 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2025 18:19
Общество 01.05.2025 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2025 16:48
Общество 01.05.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2025 15:15
Общество 01.05.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2025 14:49
Общество 01.05.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2025 13:33
Общество 01.05.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2025 13:05
Общество 01.05.2025 13:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:48
«За забором всё красиво, но…»: недоступные для людей ФАПы нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Площадь Героев Сталинграда откроют в ЛНР к 9 МаяСмотреть фотографии
13:41
Политика «беспамятства»: Сталинградскую битву в Молдавии назвали «катастрофой» в учебнике историиСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде грузовик завалился на трамвайные путиСмотреть фотографии
12:00
«Груза в катафалке не было»: стали известны подробности смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
В Волгограде скончался пострадавший в ДТП водитель катафалкаСмотреть фотографии
11:10
Андрей Бочаров приехал 2 мая в ЛНРСмотреть фотографии
10:55
В Волжском племянник тайно оформил на дядю микрозаймСмотреть фотографии
10:31
На «Красном октябре» прошла Неделя безопасности трудаСмотреть фотографии
10:12
«Кугу» сделал «дугу»: жесткое ДТП с электросамокатом в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
«У нас лето начинается в мае»: синоптики рассказали о погоде на праздничных выходныхСмотреть фотографии
09:43
МВД опубликовало видео момента ДТП с катафалком в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Волгоградцев предупредили о магнитной буре класса G1Смотреть фотографии
09:02
На проспекте Жукова в Волгограде перевернулся катафалкСмотреть фотографииCмотреть видео
08:36
В Волгограде 6 мая ограничат вход на Мамаев курганСмотреть фотографии
08:20
В Волгоградской области обнаружили 65 браконьерских раколовокСмотреть фотографии
07:52
В центре Волгограда усилят видеонаблюдение у музея и Мамаева курганаСмотреть фотографии
07:09
Пик майской жары в Волгограде придется на рабочие дниСмотреть фотографии
21:20
Александр Бастрыкин взял на карандаш разгул бездомных собак в Новом РогачикеСмотреть фотографии
20:27
Депутаты хотят пускать в Россию лишь мигрантов со справкойСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде после внимания СК подлатали дорогу к крупнейшему в городе массиву СНТСмотреть фотографииCмотреть видео
18:19
С конвейера и сразу в бой: в Волгограде со 2 мая на маршрут № 21 выйдут 15 новых автобусовСмотреть фотографии
17:44
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели в скорой 16-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
16:48
«Скоро и до Красноармейского дойдём»: Андрей Бочаров обсудил благоустройство с гуляющими по набережной волгоградцамиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:10
В центре Волгограда сузят дороги и запретят парковаться на майских праздникахСмотреть фотографии
15:15
«Дотянули»: в Волгограде разорван контракт на реконструкцию больницы №15 за 857 млн рублейСмотреть фотографии
14:49
Волгоградский аэропорт украсила вывеска с новым названиемСмотреть фотографии
13:33
Андрей Бочаров присвоил Хельви Латту звание «Почетного гражданина Волгоградской области»Смотреть фотографии
13:05
В Котово приостановят водоснабжение соцобъектов для ремонта коммунальных сетейСмотреть фотографии
12:30
Демонстрации, пачки открыток и дефицитный «Байкал»: волгоградцы вспомнили, как отмечали советский ПервомайСмотреть фотографии
 