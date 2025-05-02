Площадь Героев Сталинграда откроют в ЛНР к 9 Мая

Центральная площадь в Станице Луганской ЛНР станет площадью Героев Сталинграда. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, обновленный ДК и центральную площадь, названную в честь Героев Сталинграда, в Станично-Луганском округе откроют в дни празднования 80-летия Победы.





Об этом стало известно 2 мая в ходе рабочей поездки губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в подшефный Станично-Луганский район, где волгоградцы оказывают помощь в восстановлении инфраструктуры и социальных объектов.

- Хочу поздравить жителей Луганской Народной Республики, Станично-Луганского района с нашим общим праздником — наступающим 80-летием Великой Победы нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. Накануне Дня Победы Волгоградская область дарит республике и Станично-Луганскому району Дом культуры и прекрасную площадь. Я благодарю жителей, что она названа в честь Героев Сталинграда. Для нас это тоже очень важно, - сказал Андрей Бочаров.





Волгоградский губернатор передал Станично-Луганскому ДК экземпляр новой книги, изданной по инициативе волгоградских ветеранов.

В ходе поездки губернатор Волгоградской области осмотрел ход ремонта в Станично-Луганской Центральной районной больнице и отремонтированный ДК.





В Доме культуры теперь есть все для занятий творчеством, комфортные актовые залы, кофейня, художественная мастерская. Уже работают народный театр, хор, кружки. На площади перед Домом культуры появились пешеходные зоны, перголы, детская площадка.

Фото: администрации Волгоградской области