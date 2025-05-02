Сегодня, 2 мая, в центре Волгограда началась подготовка к репетиции праздничного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с участием военной техники, передает V102.RU.





Жители Волгограда и гости города-героя стали очевидцами прибытия колонны военных автомобилей и тягачей в сопровождении военной автоинспекции, которые привезли технику для участия в репетиции парада.

Гусеничную военную технику привезли на платформах, а колесная добралась до площади Павших борцов и улицы Мира свои ходом.

Напомним, что ранее власти Волгограда сообщали об ограничениях парковки и передвижения на центральных улицах в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям 9 Мая.

Видео читателей V102.RU