Общество

В Волгограде сняли на видео колонну военной техники на площади Павших борцов

Общество 02.05.2025 20:09
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02.05.2025 20:09


Сегодня, 2 мая, в центре Волгограда началась подготовка к репетиции праздничного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с участием военной техники, передает V102.RU.



Жители Волгограда и гости города-героя стали очевидцами прибытия колонны военных автомобилей и тягачей в сопровождении военной автоинспекции, которые привезли технику для участия в репетиции парада. 

Гусеничную военную технику привезли на платформах, а колесная добралась до площади Павших борцов и улицы Мира свои ходом. 

Напомним, что ранее власти Волгограда сообщали об ограничениях парковки и передвижения на центральных улицах в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям 9 Мая.

Видео читателей V102.RU

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