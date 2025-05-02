Предвестник авиашоу? Самолет с георгиевской лентой пролетел над Волгоградом

Сегодня, 2 мая, над Волгоградом пролетел самолет с огромной георгиевской лентой. Как сообщает V102.RU, патриотичный полёт над Волгой сняли на видео местные жители и поделились записью в социальных сетях.





Напомним, что 7 мая в Средней Ахтубе пройдут всероссийские соревнования по авиационным гонкам «На Кубок Великой Победы». Кроме того, 7, 8 и 9 мая пилоты продемонстрируют свое мастерство в показательных выступлениях в Волгограде над акваторией Волги.

Ранее сообщалось, что впервые за последние годы в Параде Победы будет масштабно представлена авиация - утром 9 мая летчики проекта «Русские авиационные гонки» пролетят над центральной частью города на реактивных и поршневых самолётах.

Масштабный авиационный праздник начнётся в Волгограде уже с 4 мая, когда самолёты прибудут в город-герой.

Видео: Волгоград / t.me