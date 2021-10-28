ŠKODA KAROQ: мужской и женский взгляд на преимущества модели

В начале 2020 года на российском заводе чешского автопроизводителя ŠKODA в Нижнем Новгороде начался выпуск компактного кроссовера KAROQ. Как и предшественник, он вызвал большой интерес у отечественных любителей бренда, и, как ни странно, получил массу положительных отзывов не только от водителей-мужчин, но и от женской аудитории.

Что привлекает в обновленном чешском SUV[1] представителей мужского и женского водительского сообщества? Почему кроссовер пользуется высоким спросом?

Общее впечатление

Новый ŠKODA KAROQ – это современная модернизация успешного автомобиля 2017 года, в которой сохранены все лучшие технические решения и добавлены технологии последнего поколения, что повышает возможности и уровень комфорта машины на совершенно новый уровень.

Автомобиль сохранил проверенную временем и эксплуатацией на российских дорогах модульную платформу MQB [2], созданную в сотрудничестве с немецким концерном Volkswagen. Сохранились без изменения габариты кузова – 4382 х 1841 х 1603 мм (кстати, самый компактный SUV[1] в линейке бренда), снаряженная масса до 2 тонн и клиренс 163 мм.

Важная деталь, которую отмечают водители мужчины и женщины – большое внутреннее пространство: в заднем ряду свободно помещаются три достаточно высоких пассажира, либо семья с детьми и даже домашними питомцами. И багажник на 500 литров с возможностью увеличения втрое за счет сложенных задних кресел – это мечта любой семьи, которая много путешествует или имеет дачу.





Дизайн кузова доработан незначительно – все те же угловатые линии и кристаллические скосы, характерные для автомобилей модельного ряда ŠKODA. Но экстерьер нравится и мужской и женской части поклонников бренда.

Елена из Тобольска отмечает, что Максиму из Москвы нравится практичность пластиковых бамперов спереди и сзади – при контакте с бордюром на парковке не травмируется металл и не остается царапин на поверхностях. Андрей из Таганрога считает преимуществом хорошую адаптивность кузова машины к бездорожью – он хорошо защищен от диагонального вывешивания. Марина из Рязани в качестве «плюса» указывает продуманную форму дверей, которая обеспечивает хорошую защиту порогов от грязи, и, при посадке в авто, не пачкается одежда и обувь. Многие водители положительно отзываются о продуманности свесов, форме бамперов и выбору колесных дисков – эти кузовные элементы созданы конструкторами именно для борьбы с плохими дорогами и необорудованными парковками. отмечает, что KAROQ «сдержанно красив и аристократичен»,нравится практичность пластиковых бамперов спереди и сзади – при контакте с бордюром на парковке не травмируется металл и не остается царапин на поверхностях.считает преимуществом хорошую адаптивность кузова машины к бездорожью – он хорошо защищен от диагонального вывешивания.в качестве «плюса» указывает продуманную форму дверей, которая обеспечивает хорошую защиту порогов от грязи, и, при посадке в авто, не пачкается одежда и обувь. Многие водители положительно отзываются о продуманности свесов, форме бамперов и выбору колесных дисков – эти кузовные элементы созданы конструкторами именно для борьбы с плохими дорогами и необорудованными парковками.

Антон из Санкт-Петербурга доволен комплектацией бортовой оптики KAROQ. В стандартной комплектации Active[3] фары галогенные, в более дорогих версиях – адаптивные светодиодные фары с автоматикой AFS[4], противотуманки и дневные ходовые огни (можно опционально дозаказать при покупке). Важное преимущество – автоматическая реакция оптики на действия водителя: фары корректируются в зависимости от скорости, погодных условий и внешней освещенности, режиме движения и маневрах.





Динамика

[3], улучшенной Ambition[5] с передним и задним приводом, а также полноприводной элитной Style[6], на которых устанавливается два вида проверенных временем двигателей – 150-сильным атмосферником объемом 1.4 литра в паре с 6- и 8-ступенчатыми «роботами» (полноприводные версии) и 110-сильным двигателем (передний и задний привод) объемом 1.6 литра, работающим в паре с 5- и 6-ступенчатым автоматом. В России ŠKODA KAROQ представлен тремя комплектациями – базовой переднеприводной Active, улучшенной Ambitionс передним и задним приводом, а также полноприводной элитной Style, на которых устанавливается два вида проверенных временем двигателей – 150-сильным атмосферником объемом 1.4 литра в паре с 6- и 8-ступенчатыми «роботами» (полноприводные версии) и 110-сильным двигателем (передний и задний привод) объемом 1.6 литра, работающим в паре с 5- и 6-ступенчатым автоматом.

Андрей из Самары отмечает, что движки – надежные, и способны разгонять достаточно тяжелую машину до 150 км/час. Особенно нравится мощность, скоростной потенциал, нешумность и хорошая управляемость авто в режиме Snow[7], что исключает занос кормы при маневрах и устойчивость на дороге. Марина из Читы обращает внимание на экономичность моторов: в среднем кроссовер потребляет до 7.5 литров на 100 км и в пробках – до 10 литров.

Проходимость автомобиля в полноприводных версиях отмечают практически все пользователи ŠKODA KAROQ. Многодисковая муфта, которая подключается при увеличении дорожной нагрузки и распределяет крутящий момент на оба моста, а также торсионная балка и динамичная подвеска гарантируют способность кроссовера справляться с серьезным бездорожьем, сохраняя скорость и мягкость хода. Елена из Калуги довольна легкостью, с которой машина слушается руля, управлением без усилий и поддержкой системы стабилизации при движении – в этом автомобиле она работает постоянно.

Умные и полезные опции

Функционал ŠKODA KAROQ каждый водитель может настроить под свои требования кнопками на мультифункциональном руле и интерактивном мониторе цифровой панели управления – эта возможность нравится Кириллу из Пензы.





Большинство водителей считает, что в машине есть все необходимое для безопасного и удобного управления: система удержания авто на полосе с коррекционным подруливанием, ассистент перестроения с контролем слепых зон и опцией выезда задним ходом RTA, настраиваемый круиз-контроль и система АСС[8] (адаптивный круиз-контроль). С этими системами машина не требует трогать педаль газа, поддерживать дистанцию и ускоряться в пределах лимита скорости, трогаться с места после краткой остановки и экстренно тормозить.





Ан т он и з Перми также отмечает полезность системы слежения за полосой с распознаванием разметки и ассистента мониторинга слепых зон – она добавляет безопасности при движении. Девушки водители чаще довольны наличием пакета парковочных помощников и наличию обязательных ремней IsoFix[9] для крепления детского кресла. А «зимние» (обогрев элементов авто и салона) и полезные опции Simply Clever[10], по мнению водителей-женщин – просто идеальное решение, так как они помогают в холодное время года и значительно улучшают комфорт нахождения в салоне в процессе длительных поездок семьей и с детьми.





Салон

Сдержанный и строгий стиль отделки салона ŠKODA KAROQ больше нравится, скорее мужчинам, однако большое свободное пространство, бесшумность, комфортная атмосферная подсветка и мягкая эко-кожа обивочных материалов находит одобрение и у девушек.

Кристина из Москвы отмечает удобство, высокое расположение, удобную регулировку и мягкость сидений, отсутствие «пластиковых» запахов в салоне. Максим из Брянска доволен грамотным расположение кнопок, регуляторов и переключателей на панели, а также их тактильную чувствительность – срабатывают сразу и обычно безотказны.





Александр из Смоленска считает, что водительское место оборудовано практически идеально: регулируемое ортопедическое кресло, регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка, настраиваемая цифровая панель приборов (до 4 профилей), удобное расположение бортового компьютера, расположение управляющих клавиш на руле, селекторный ручной тормоз.

Мультимедийной системой (Swing[11], а особенно Bolero[12]) довольны практически все пользователи ŠKODA KAROQ. Большой интерактивных дисплей (6.5 и 8 дюймов), USB[13] -разъемы для подключения гаджетов, поддержка опций SmartLink[14] с выходом в Интернет и онлайн-навигацией, голосовое управление, онлайн-помощники, возможность проигрывания видео- и аудиофайлов практически всех известных форматов – все это делает поездку легкой и приятной, а также позволяет занять внимание детей в длительном путешествии.





Записаться на тест-драйв нового ŠKODA KAROQ можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: г.Волгоград, ул.К.Либкнехта, 19 а, по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.





Перевод:

[1] SUV - (англ.) спортивно-утилитарный автомобиль, транслитерация СУВ.

[2] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten), немецкая модульная платформа, транслитерация ЭмКьюБи.

[3] Active - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Эктив.

[4] AFS - (англ.) система адаптивного головного освещения автомобиля, транслитерация АФС.

[5] Ambition- (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Амбишн.

[6] Style- (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Стайл.

[7] Snow - (англ.) режим управления автомобилем, транслитерация Снов.

[8] АСС- (англ.) управление включением автомагнитолы от замка зажигания, транслитерация АЦЦ.

[9] IsoFix- (англ.) система крепления детских автокресел в автомобиле, транслитерация Изофикс.

[10] Simply Clever - (англ.) набор умных и практичных решений, которые делают использование автомобилей ŠKODA более комфортным и приятным, транслитерация Симпл Клэвер.

[11] Swing - (англ.) мультимедийная система, транслитерация Свинг.

[12] Bolero- (англ.) мультимедийная система, транслитерация Болеро.

[13] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация ЮЭсБи.

[14] SmartLink - (англ.) технология, которая позволяет использовать экран информационной/развлекательной системы (магнитолы) для отображения информации с мобильного устройства и частичного управления им, транслитерация Смарт Линк.