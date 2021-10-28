Экономика

По итогам 9 месяцев 2021 г. совокупная прибыль НПФ «Открытие» превысила 19 млрд рублей

Экономика 28.10.2021 09:55 Новости компаний
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28.10.2021 09:55 Новости компаний


По данным опубликованной на сайте Фонда промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на 30.09.2021 совокупные активы НПФ «Открытие» достигли 618 млрд руб., совокупная прибыль превысила 19 млрд руб.
По данным на конец сентября общее количество клиентов Фонда (застрахованных лиц и участников) составляет 7,5 млн человек, общее число пенсионеров – 179,5 тыс. человек. Объем пенсионных накоплений превышает 541 млрд руб., объем пенсионных резервов – 68 млрд руб. Пенсионные выплаты НПФ «Открытие» составили 7,2 млрд руб., из них 2,7 млрд руб. – по обязательному пенсионному страхованию и 4,5 млрд руб. – по негосударственному пенсионному обеспечению*.
«По результатам отчетного периода Фонд продолжает сохранять позиции одного из лидеров на пенсионном рынке. Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается финансовый рынок в последние месяцы, показатели деятельности Фонда демонстрируют стабильный и планомерный рост. Доходность пенсионных накоплений находится на уровне 4,9% годовых», – комментирует генеральный директор НПФ «Открытие» Михаил Моторин.
«НПФ «Открытие» в течение всего года показывает хорошие результаты для клиентов, демонстрируя эффективность выбранной стратегии по управлению инвестиционными портфелями. На фоне пандемии особенно важно, что Фонд предоставляет своим клиентам полный спектр услуг в онлайн-формате», – комментирует председатель Совета директоров НПФ «Открытие», президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
Фонд регулярно проходит стресс-тестирование Банка России, позволяющее оценивать дефицит активов для исполнения обязательств в случае развития различных сценариев на рынке. В течение 2021 года НПФ «Открытие» успешно проходит стресс-тесты со стопроцентным показателем.

*Без учета выплат правопреемникам/наследникам.

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