Экономика

Банк «Открытие» вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов

Экономика 27.10.2021 19:02 Новости компаний
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27.10.2021 19:02 Новости компаний


Программа «Открытие Премиум» стала лауреатом премии Frank Premium Banking Award 2021. Она вошла в топ-3 лучших программ премиального обслуживания на российском банковском рынке.
Оценка премиального обслуживания в банках проводилась по параметрам, объединённым в восемь категорий. Суммарный балл по всем категориям составлял 1 000 баллов. Распределение суммарного балла по категориям и параметрам производилось на основе результатов проведенного анкетирования клиентов банков.
В рамках исследования «Premium banking в России 2021» аналитики Frank RG изучили продуктовое наполнение 15 премиальных программ, проанализировали клиентские предпочтения и уровень удовлетворенности премиальным обслуживанием, сравнили функциональное наполнение интернет-банка, мобильного приложения, инвестиционного приложения для премиальных клиентов, оценили уровень сервиса в банках на этапе первичного консультирования клиента и последующего премиального обслуживания в течение трёх месяцев.
По всем этим параметрам программа «Открытие Премиум» вошла в топ-3 лучших программ премиального обслуживания.
«Эта престижная награда – признание усилий всей нашей команды. Мы смогли предложить своим клиентам не только общепринятые для рынка сервисы и привилегии: выгодную программу лояльности, бесплатные проходы в бизнес-залы, консьерж-сервис, но и профессиональную поддержку в вопросах инвестирования и роста личного капитала. Мы в банке говорим, что наш статус «Премиум» нельзя купить – это знак признательности клиентам за их выбор и доверие. «Открытие» не только оказывает своим клиентам всестороннюю поддержку в повседневной жизни, но и стремится стать для них личным финансовым советником», - говорит Вячеслав Роднищев, вице-президент банка «Открытие».
Все клиенты банка со статусом «Премиум» получают:
— повышенный кешбэк до 3% на все покупки;
— повышенную доходность по вкладам и накопительным счетам;
— до 12 бесплатных визитов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key;
— до 8 AirBack в год (100% кешбэк за услуги ресторанов, аэропортов и авиакомпаний, трансферы);
— бесплатное страхование в путешествиях для всей семьи;
— профессиональное управление инвестициями экспертами банка;
— до 30% скидки на страхование, включая КАСКО;
— консьерж-сервис, бесплатные юридические и медицинские консультации, а также ряд других преимуществ.
Ранее Opencard банка «Открытие» была признана лучшей кредитной картой для состоятельных клиентов, став лауреатом одной из главных номинаций премии Frank Cards & Reward Award 2021.
С полным перечнем привилегий и условиями премиального обслуживания можно ознакомиться на сайте банка.

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