Банк «Открытие» вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов

Экономика 27.10.2021 19:02 Новости компаний
0
27.10.2021 19:02 Новости компаний
Программа «Открытие Премиум» стала лауреатом премии Frank Premium Banking Award 2021. Она вошла в топ-3 лучших программ премиального обслуживания на российском банковском рынке.
Оценка премиального обслуживания в банках проводилась по параметрам, объединённым в восемь категорий. Суммарный балл по всем категориям составлял 1 000 баллов. Распределение суммарного балла по категориям и параметрам производилось на основе результатов проведенного анкетирования клиентов банков.
В рамках исследования «Premium banking в России 2021» аналитики Frank RG изучили продуктовое наполнение 15 премиальных программ, проанализировали клиентские предпочтения и уровень удовлетворенности премиальным обслуживанием, сравнили функциональное наполнение интернет-банка, мобильного приложения, инвестиционного приложения для премиальных клиентов, оценили уровень сервиса в банках на этапе первичного консультирования клиента и последующего премиального обслуживания в течение трёх месяцев.
По всем этим параметрам программа «Открытие Премиум» вошла в топ-3 лучших программ премиального обслуживания.
«Эта престижная награда – признание усилий всей нашей команды. Мы смогли предложить своим клиентам не только общепринятые для рынка сервисы и привилегии: выгодную программу лояльности, бесплатные проходы в бизнес-залы, консьерж-сервис, но и профессиональную поддержку в вопросах инвестирования и роста личного капитала. Мы в банке говорим, что наш статус «Премиум» нельзя купить – это знак признательности клиентам за их выбор и доверие. «Открытие» не только оказывает своим клиентам всестороннюю поддержку в повседневной жизни, но и стремится стать для них личным финансовым советником», - говорит Вячеслав Роднищев, вице-президент банка «Открытие».
Все клиенты банка со статусом «Премиум» получают:
— повышенный кешбэк до 3% на все покупки;
— повышенную доходность по вкладам и накопительным счетам;
— до 12 бесплатных визитов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key;
— до 8 AirBack в год (100% кешбэк за услуги ресторанов, аэропортов и авиакомпаний, трансферы);
— бесплатное страхование в путешествиях для всей семьи;
— профессиональное управление инвестициями экспертами банка;
— до 30% скидки на страхование, включая КАСКО;
— консьерж-сервис, бесплатные юридические и медицинские консультации, а также ряд других преимуществ.
Ранее Opencard банка «Открытие» была признана лучшей кредитной картой для состоятельных клиентов, став лауреатом одной из главных номинаций премии Frank Cards & Reward Award 2021.
С полным перечнем привилегий и условиями премиального обслуживания можно ознакомиться на сайте банка.
Реклама
Банк «Открытие»: кривая доходностей по ОФЗ показала инверсию27.10.2021 16:08
Экономика 27.10.2021 16:08
Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по рублевым срочным вкладам27.10.2021 13:40
Экономика 27.10.2021 13:40
ВТБ запускает бесплатный курс по бухгалтерии для малого бизнеса27.10.2021 13:37
Экономика 27.10.2021 13:37
Компании – клиенты банка «Открытие» могут принимать платежи от покупателей через СБП в своих программах 1С27.10.2021 12:29
Экономика 27.10.2021 12:29
Клиенты ВТБ смогут бесконтактно снимать наличные с цифровых карт27.10.2021 11:56
Экономика 27.10.2021 11:56
Волгоградцы массово переходят на самозанятость26.10.2021 22:00
Экономика 26.10.2021 22:00
Волгоградские продукты вырвались в топ-30 «Вкусов России»26.10.2021 20:14
Экономика 26.10.2021 20:14
Бюджет Волгоградской области на 2022 год будет бездефицитным26.10.2021 18:09
Экономика 26.10.2021 18:09
Volkswagen Polo: причины популярности лифтбека в Волгограде26.10.2021 17:30
Экономика 26.10.2021 17:30
Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка»26.10.2021 16:41
Экономика 26.10.2021 16:41
Школьники по всему миру прошли «Урок цифры» более 3 миллионов раз26.10.2021 16:38
Экономика 26.10.2021 16:38
Банк «Открытие»: в следующем году рубль может укрепиться до 65-68 за доллар26.10.2021 16:32
Экономика 26.10.2021 16:32
ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.026.10.2021 15:34
Экономика 26.10.2021 15:34
Сбербанк расширил программу льготной ипотеки на строительство индивидуальных домов26.10.2021 14:53
Экономика 26.10.2021 14:53
Банк «Открытие» предоставил компаниям МСБ более 2,8 млрд рублей в рамках государственной программы «зонтичного» кредитования26.10.2021 13:28
Экономика 26.10.2021 13:28
Реклама