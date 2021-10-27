Банк «Открытие» вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов





Программа «Открытие Премиум» стала лауреатом премии Frank Premium Banking Award 2021. Она вошла в топ-3 лучших программ премиального обслуживания на российском банковском рынке.

Оценка премиального обслуживания в банках проводилась по параметрам, объединённым в восемь категорий. Суммарный балл по всем категориям составлял 1 000 баллов. Распределение суммарного балла по категориям и параметрам производилось на основе результатов проведенного анкетирования клиентов банков.

В рамках исследования «Premium banking в России 2021» аналитики Frank RG изучили продуктовое наполнение 15 премиальных программ, проанализировали клиентские предпочтения и уровень удовлетворенности премиальным обслуживанием, сравнили функциональное наполнение интернет-банка, мобильного приложения, инвестиционного приложения для премиальных клиентов, оценили уровень сервиса в банках на этапе первичного консультирования клиента и последующего премиального обслуживания в течение трёх месяцев.

По всем этим параметрам программа «Открытие Премиум» вошла в топ-3 лучших программ премиального обслуживания.

«Эта престижная награда – признание усилий всей нашей команды. Мы смогли предложить своим клиентам не только общепринятые для рынка сервисы и привилегии: выгодную программу лояльности, бесплатные проходы в бизнес-залы, консьерж-сервис, но и профессиональную поддержку в вопросах инвестирования и роста личного капитала. Мы в банке говорим, что наш статус «Премиум» нельзя купить – это знак признательности клиентам за их выбор и доверие. «Открытие» не только оказывает своим клиентам всестороннюю поддержку в повседневной жизни, но и стремится стать для них личным финансовым советником», - говорит Вячеслав Роднищев, вице-президент банка «Открытие».

Все клиенты банка со статусом «Премиум» получают:

— повышенный кешбэк до 3% на все покупки;

— повышенную доходность по вкладам и накопительным счетам;

— до 12 бесплатных визитов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key;

— до 8 AirBack в год (100% кешбэк за услуги ресторанов, аэропортов и авиакомпаний, трансферы);

— бесплатное страхование в путешествиях для всей семьи;

— профессиональное управление инвестициями экспертами банка;

— до 30% скидки на страхование, включая КАСКО;

— консьерж-сервис, бесплатные юридические и медицинские консультации, а также ряд других преимуществ.

Ранее Opencard банка «Открытие» была признана лучшей кредитной картой для состоятельных клиентов, став лауреатом одной из главных номинаций премии Frank Cards & Reward Award 2021.