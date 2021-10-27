Экономика

Банк «Открытие»: кривая доходностей по ОФЗ показала инверсию

Экономика 27.10.2021 16:08
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27.10.2021 16:08


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич о доходности ОФЗ
Доходность длинных ОФЗ – со сроком от трех лет – поднималась 26 октября до 8,09% годовых, свидетельствуют данные Reuters. Это максимум с 20 марта прошлого года. Доходность среднесрочных облигаций – от двух лет – достигла 8,1-8,2% годовых. По таким бумагам рост был более существенным.
Кривая доходностей бескупонных ОФЗ на сроки от 2 лет начала демонстрировать небольшую инверсию в рамках 20 б.п. Пересмотр Банком России своей оценки среднегодового уровня ключевой ставки в 2022 г. до 7,3%-8,3% сигнализировал рынку о готовности регулятора увеличить ставку на ближайших заседаниях до 8-8,5%. В условиях весьма вероятного превышения фактической инфляции своего прогнозного значения на конец года (7,4-7,9% на конец года) рынок переоценил безрисковые доходности ближе к верхней границе коридора ключевой ставки.
На американском долговом рынке инверсия кривой почти всегда является предвестником кризиса: она как раз демонстрирует, что рыночные игроки ожидают наступления событий, когда ФРС будет смягчать политику и понижать ставки – зачастую это случается именно в кризис. Наблюдаемая на российском рынке инверсия кривой скорее является результатом «словесных интервенций» Банка России и отражает ожидания рынка о том, что ужесточение денежно-кредитной политики имеет временный характер, и рано или поздно регулятор начнет нормализацию политики.
В то же время величина инверсии невелика, что хорошо отражает степень неуверенность рынка в факторах высокой инфляции и в горизонте, когда снижение инфляции все же может состояться. Рынок, очевидно, в настоящий момент не верит в скорое снижение инфляции и существенное снижение ставок Банком России на горизонте 1-1,5 лет. А на горизонте более 2 лет достаточно высоко оценивает риски иных событий экономического, геополитического и эпидемиологического характера, которые могут способствовать сохранению высоких ставок.
Небольшая просадка по цене самых длинных выпусков показывает, что инвесторы не готовы выходить из таких бумаг с существенными убытками: фундаментально высокие цены на энергоносители и высокие ставки благоволят укреплению рубля, что само по себе выступает дезинфляционным фактором. А с точки зрения нерезидентов это позволяет еще и рассчитывать на доход от валютной переоценки. Кроме того, самые длинные выпуски менее ликвидны, и из-за высокой дюрации достаточно волатильны в цене, поэтому инвесторы в этих облигациях как правило ориентированы в первую очередь на долгосрочные стратегии, нежели на мгновенный доход.

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