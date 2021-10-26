Семья в Волгограде попалась на многомиллионной афере с инвестициями





Центральный районный суд рассмотрит дело о мошенничестве 46-летнего волгоградца, его жены и брата, которые убедили знакомых инвестировать 44 миллиона рублей в несуществующий бизнес. Брат главного фигуранта дела также обвиняется в выводе 9 миллионов рублей со счета одной из учрежденных им фирм, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По данным следствия, с декабря 2014 года по апрель 2020 года семья аферистов уговорила пятерых человек вложиться в развитие четырех аффилированных компаний, якобы занимающихся кожевенным бизнесом. По факту никакой деятельности фирмы не вели, а полученные десятки миллионов рублей сообщники потратили по своему усмотрению. Свою вину фигуранты уголовного дела не признают, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела проводило УМВД России по Волгограду, обвинительное заключение утверждено прокуратурой города. 46-летний обвиняемый ожидает суда, находясь под стражей, его супруга и брат – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.