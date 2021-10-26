Банк «Открытие»: в следующем году рубль может укрепиться до 65-68 за доллар

Экономика 26.10.2021 16:32
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26.10.2021 16:32
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич о курсе рубля.
По итогам пятничного заседания Совет директоров Банка России неожиданно для рынка повысил ставку на 75 б.п. до 7,5% под давлением ускорения инфляции и проинфляционных рисков: роста инфляционных ожиданий, ценовой конъюнктуры на мировых рынках продовольствия, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения. С большой вероятностью в дальнейшем ключевая ставка может быть повышена до уровня 8%, но возможен вариант и ее роста до 8,25% – 8,5%.
Рост ключевой ставки приведет к повышенной волатильности национальной валюты в 2022-2023 гг. Высокий уровень ставок будет способствовать сохранению притока капитала на денежный рынок и впоследствии на рынок ОФЗ. Вместе с ожидаемым дальнейшим увеличением счета текущих операций из-за сезонных факторов и роста объемов экспорта нефти и газа на фоне сохранения высоких цен на них, приток капитала будет способствовать дальнейшему укреплению рубля относительно большинства валют развитых и развивающихся рынков на горизонте до конца первой половины 2022 года. В течение этого периода рубль может укрепиться в моменте до уровней 65-68 рублей к доллару и до уровней 75-78 к евро.
Основная волна укрепления рубля может прийтись на период конца 2021 г. – начала 2022 г. При этом в настоящий момент курс рубля выглядит перекупленным – к факторам высоких цен на нефть и ставок добавляется действие периода налоговых платежей и уход из заголовков новостей возможного введения санкций на операции с ОФЗ на вторичном рынке. К концу 2021 года ожидаем укрепления рубля до 69-70 за доллар и до 79-81 за евро, однако неопределенность сроков волны укрепления рубля сохраняется.
Более значительная доля нерезидентов на рынке российского госдолга станет причиной для большей чувствительности рубля к геополитическим шокам, а также может привести к заметной коррекции во второй половине 2022-2023 г. В этот период дисбалансы на мировых рынках должны исчезнуть, а цикл ужесточения монетарной политики в США наложится на цикл снижения ключевой ставки в России.
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