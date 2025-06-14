Общество

В райцентре Волгоградской области решили проблему с водой

Общество 14.06.2025 10:56
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14.06.2025 10:56


В Серафимовиче Волгоградской области закончилась модернизация объекта водоснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, до реконструкции изношенность коммунальных сетей, которые обслуживали многоквартирные, частные дома, социальные объекты и административные здания длиной почти 48 км, достигла 82%. Ремонта они не видели более полувека.

Благодаря модернизации мощность станции была увеличена и составила более четырех тысяч кубометров в сутки. Новая система включает блок-модули водоочистительных сооружений, насосную станцию второго подъёма, два резервуара чистой воды по 500 куб. м и контрольно-пропускной пункт. Улучшение инфраструктуры существенно повысило качество питьевой воды, обеспечило стабильность подачи ресурса в дома и соцобъекты даже в период повышенного спроса.

Всего более 8,5 тыс. жителей райцентра теперь обеспечены ресурсом. Всего с 2019 года в рамках проекта «Чистая вода» в15 муниципалитетах региона удалось обновить 24 объекта водоснабжения.

Фото администрации Волгоградской области

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