Экономика

Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%

Экономика 25.10.2021 15:44 Новости компаний
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25.10.2021 15:44 Новости компаний


Сбер начинает прием заявок от бизнеса на кредитование в рамках второго этапа льготной программы ФОТ 3.0. Кредитные средства в период ноября-декабря 2021 года будут предоставляться предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированным некоммерческим организациям по ставке 3% с освобождением от уплаты кредита и процентов по нему в течение первых 6 месяцев. 
Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка: «Первый этап программы ФОТ 3.0 показал ее высокую востребованность у бизнеса — только в Сбере ею воспользовались более 11 тысяч клиентов, финансирование было предоставлено на сумму более чем 30 млрд рублей. Но у бизнеса по-прежнему сохраняется необходимость в господдержке, особенно на фоне нового локдауна, который ожидается в ближайшее время. Перезапуск программы льготного кредитования ФОТ 3.0 поможет предпринимателям легче перенести эти ограничения и, главное, сохранить персонал, что является ключевой задачей мер господдержки. В Сбере есть все необходимые инструменты для оперативного запуска этого механизма, поэтому мы уже принимаем заявки, чтобы к дате официального старта выдач начать предоставление финансирования бизнесу».
Согласно условиям программы получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.
Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Предполагается, что кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

 

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