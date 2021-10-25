Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%

Экономика 25.10.2021 15:44 Новости компаний
0
25.10.2021 15:44 Новости компаний
Сбер начинает прием заявок от бизнеса на кредитование в рамках второго этапа льготной программы ФОТ 3.0. Кредитные средства в период ноября-декабря 2021 года будут предоставляться предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированным некоммерческим организациям по ставке 3% с освобождением от уплаты кредита и процентов по нему в течение первых 6 месяцев.
Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка: «Первый этап программы ФОТ 3.0 показал ее высокую востребованность у бизнеса — только в Сбере ею воспользовались более 11 тысяч клиентов, финансирование было предоставлено на сумму более чем 30 млрд рублей. Но у бизнеса по-прежнему сохраняется необходимость в господдержке, особенно на фоне нового локдауна, который ожидается в ближайшее время. Перезапуск программы льготного кредитования ФОТ 3.0 поможет предпринимателям легче перенести эти ограничения и, главное, сохранить персонал, что является ключевой задачей мер господдержки. В Сбере есть все необходимые инструменты для оперативного запуска этого механизма, поэтому мы уже принимаем заявки, чтобы к дате официального старта выдач начать предоставление финансирования бизнесу».
Согласно условиям программы получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.
Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Предполагается, что кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.
Реклама
По улицам Волгограда проедет Патруль заботы25.10.2021 16:34
Экономика 25.10.2021 16:34
ВТБ: треть российских семей к 2025 году улучшат жилищные условия с помощью ипотеки25.10.2021 15:09
Экономика 25.10.2021 15:09
Банк «Открытие» подписал с «Арктик СПГ 2» дополнительное соглашение к кредитному договору25.10.2021 14:06
Экономика 25.10.2021 14:06
ВТБ предлагает отменить ограничения на дистанционное оформление ипотеки25.10.2021 13:59
Экономика 25.10.2021 13:59
Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 15 млрд рублей25.10.2021 11:51
Экономика 25.10.2021 11:51
На выставке Veg-Life Expo научили как в современном мире заботиться о здоровье25.10.2021 11:35
Экономика 25.10.2021 11:35
ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.025.10.2021 11:07
Экономика 25.10.2021 11:07
Волгоградская область поднялась в рейтинге по научно-технологическому развитию25.10.2021 10:22
Экономика 25.10.2021 10:22
Волгоградцам по-новому рассчитали имущественный налог22.10.2021 20:04
Экономика 22.10.2021 20:04
Автовладельцам в Волгоградской области выставили счета на 2,2 миллиарда22.10.2021 16:13
Экономика 22.10.2021 16:13
Банк «Открытие»: повышение ключевой ставки до 7,5% приведет к укреплению рубля22.10.2021 15:32
Экономика 22.10.2021 15:32
ВТБ застрахует банковские счета абонентов ВТБ Мобайл от мошенников22.10.2021 11:40
Экономика 22.10.2021 11:40
10% обращений клиентов Сбера за заёмными средствами приходятся на сервис «Деньги до зарплаты»22.10.2021 09:33
Экономика 22.10.2021 09:33
ВТБ в Волгоградской области определил график обслуживания розничных клиентов в нерабочие дни22.10.2021 08:24
Экономика 22.10.2021 08:24
За три месяца в Волгоградской области уволились почти 36 тысяч человек22.10.2021 07:36
Экономика 22.10.2021 07:36
Реклама