Автовладельцам в Волгоградской области выставили счета на 2,2 миллиарда





Владельцам автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств отправлено 916,7 тысячи уведомлений от налоговых органов Волгоградской области. Как сообщили в УФНС России по региону, в письмах указано о необходимости оплатить транспортный налог, который в полном объеме поступает в консолидированный бюджет Волгоградской области.

Так, за 2020 год транспортный налог начислен на общую сумму 2,2 миллиарда рублей - это на 21 миллион рублей больше, чем за 2019 год. Срок уплаты налога истекает 1 декабря текущего года.

В регионе на физических лиц зарегистрировано 853,5 тысячи транспортных средств. По сравнению с 2019-м годом их количество увеличилось на 1,9 тысячи. На юридических лиц зарегистрировано более 63,2 тысячи транспортных средств, что почти на 3,5 тысячи превышает показатель 2019 года.

Волгоградцы в основном предпочитают легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил. Таких транспортных средств числится 427,2 тысячи. Однако их количество по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 2% или на 9,4 тысячи. Автовладельцы все чаще отдают предпочтение легковым автомобилям с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил. Их доля выросла на 8% или на 21,9 тысячи транспортных средств и составила 271,4 тысячи.

По сравнению с 2019 годом количество дорогостоящих транспортных средств, зарегистрированных на физических и юридических лиц, увеличилось на 16%, а гидроциклов на 20%.



