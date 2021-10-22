Экономика

Автовладельцам в Волгоградской области выставили счета на 2,2 миллиарда

Экономика 22.10.2021 16:13
0
22.10.2021 16:13


Владельцам автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств отправлено 916,7 тысячи уведомлений от налоговых органов Волгоградской области. Как сообщили в УФНС России по региону, в письмах указано о необходимости оплатить транспортный налог, который в полном объеме поступает в консолидированный бюджет Волгоградской области.
Так, за 2020 год транспортный налог начислен на общую сумму 2,2 миллиарда рублей - это на 21 миллион рублей больше, чем за 2019 год. Срок уплаты налога истекает 1 декабря текущего года.
В регионе на физических лиц зарегистрировано 853,5 тысячи транспортных средств. По сравнению с 2019-м годом их количество увеличилось на 1,9 тысячи. На юридических лиц зарегистрировано более 63,2 тысячи транспортных средств, что почти на 3,5 тысячи превышает показатель 2019 года.
Волгоградцы в основном предпочитают легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил. Таких транспортных средств числится 427,2 тысячи. Однако их количество по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 2% или на 9,4 тысячи. Автовладельцы все чаще отдают предпочтение легковым автомобилям с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил. Их доля выросла на 8% или на 21,9 тысячи транспортных средств и составила 271,4 тысячи.
По сравнению с 2019 годом количество дорогостоящих транспортных средств, зарегистрированных на физических и юридических лиц, увеличилось на 16%, а гидроциклов на 20%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,7 млн руб.
Экономика
22.10.2021 20:04
Экономика 22.10.2021 20:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2021 15:32
Экономика 22.10.2021 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 11:40
Экономика 22.10.2021 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 09:33
Экономика 22.10.2021 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 08:24
Экономика 22.10.2021 08:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.10.2021 07:36
Экономика 22.10.2021 07:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.10.2021 16:06
Экономика 21.10.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.10.2021 14:34
Экономика 21.10.2021 14:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 13:20
Экономика 21.10.2021 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 13:13
Экономика 21.10.2021 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 13:08
Экономика 21.10.2021 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 13:03
Экономика 21.10.2021 13:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 11:47
Экономика 21.10.2021 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 10:57
Экономика 21.10.2021 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 10:57
Экономика 21.10.2021 10:57
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:04
Волгоградцам по-новому рассчитали имущественный налогСмотреть фотографии
18:43
Волгоградская пенсионерка обвинила «Память» и чиновников в нарушении КонституцииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
В логистический центр под Волгоградом попали зараженные АЧС субпродуктыСмотреть фотографии
17:20
В Волжском дорожает проезд в автобусах и трамваяхСмотреть фотографии
17:08
Волгоградская область не попала в «черный список» ГоликовойСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области определили особенности нерабочей недели с 30 октябряСмотреть фотографии
16:13
Автовладельцам в Волгоградской области выставили счета на 2,2 миллиардаСмотреть фотографии
15:27
Браконьера с электроудочкой и мешком рыбы поймали на въезде в ВолжскийСмотреть фотографии
15:26
Уникальное предложение:«Ростелеком» объявил о сборе заявок на покупку пансионата «Орбита»Смотреть фотографии
15:07
Лаборанты анализируют первые образцы с «Белого моря» волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
14:34
Члена ОПГ осудили в Волгограде за продажу людей в трудовое рабствоСмотреть фотографии
13:31
АО «КАУСТИК» третий год подряд принимает участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»Смотреть фотографии
13:21
Привокзальную площадь в аэропорту Волгограда закрывают на реконструкциюСмотреть фотографии
12:51
Число заразившихся ковидом в Волгоградской области превысило 100 тысячСмотреть фотографии
12:35
Маслоэкстракционный завод в Волгоградской области навредил экологии на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:38
Телефонные аферисты из Волгограда обокрали 13 фитнес-клубовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Отголоски шторма в Европе зацепили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:38
Селянин на легковушке сбил лошадь в глубинке Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:25
Волгоградская область получит 1,7 млрд на строительство биоочистки на острове ГолодныйСмотреть фотографии
09:45
В поликлинике Волгоградской области установили палатку и автобус у «красной зоны»Смотреть фотографии
09:10
Проект ликвидации и исследования «Белого моря» в Волгограде выполнит одна и та же фирмаСмотреть фотографии
08:44
Работа скоростных трамваев в Волгограде парализована из-за ДТПСмотреть фотографии
08:15
Чтобы не видеть позора: русский революционер снес бы памятник самому себе в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:36
За три месяца в Волгоградской области уволились почти 36 тысяч человекСмотреть фотографии
07:13
Волгоградца осудили на полтора года за нападение на приставаСмотреть фотографии
19:48
«Надоели со своими просьбами»: волгоградские УК отмахнулись от проблем ветеранов трудаСмотреть фотографии
19:46
Как создать благоприятные условия для развития 5G в России: комплексное исследование «Ростелекома»Смотреть фотографии
19:08
Водитель и пассажир погибли в опрокинувшейся под Волгоградом иномаркеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
«Самая большая благодарность за работу – пустые тарелки»: в компании «Виво Маркет» поздравили поваров с профессиональным праздникомСмотреть фотографии
17:38
Обокравшего волгоградских детей-инвалидов дагестанца оставили под стражей до апреляСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 