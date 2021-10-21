Экономика

ВТБ запустил цифровую экосистему для международного бизнеса

Экономика 21.10.2021 10:24 Новости компаний
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21.10.2021 10:24 Новости компаний


ВТБ внедрил уникальную экосистему цифровых продуктов и онлайн-сервисов для ведения бизнеса с зарубежными партнерами «под ключ». Решением можно воспользоваться в новом интернет-банке ВТБ Бизнес бесплатно, без ограничений, дополнительных настроек и подключений.
Экосистема внешнеэкономической деятельности ВТБ − личный кабинет участника международного бизнеса с бесшовным доступом в новом интернет-банке ВТБ Бизнес. В него встроены классические продукты и сервисы − валютный контроль, международные расчеты, котировки в режиме реального времени. Также в экосистеме ВЭД клиентам доступны новые цифровые решения: экспертиза международных контрактов, мониторинг событий ВЭД, таможенные сервисы и другие.
Решение базируется на международных контрактах компании. Интуитивно понятный интерфейс личного кабинета позволяет в несколько кликов создать карточку сделки по своему контракту, загрузить коммерческие документы, сформировать и отправить платеж и все необходимое для валютного контроля, зачислить валютную выручку, поставить контракт на учет или предоставить подтверждающий документ. Большинство данных заполняются автоматически, а избежать ошибок помогает система «умных полей» и подсказок. Вся информация по сделкам доступна предпринимателям в круглосуточном режиме.
«У российских предпринимателей сегодня высокий потенциал и большие возможности для работы на глобальном рынке. При этом владельцам бизнеса зачастую приходится обращаться за консультациями к разным профильным экспертам или нанимать отдельных специалистов. Мы ставим перед собой задачу, чтобы клиенты без специальной подготовки могли получить необходимый им набор цифровых продуктов и сервисов для ведения международного бизнеса. Для этого мы запускаем уникальное на рынке решение, которое в режиме «одного окна» объединяет весь функционал по работе с зарубежными партнерами. Экосистема ВЭД сочетает финансовый, консалтинговый и сервисный аспекты, позволяет экономить время, усилия и затраты начинающим экспортерам и импортерам, а также оптимизировать бизнес-процессы компаниям, которые уже давно работают на внешних рынках», − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
«Реализация цифровой экосистемы ВЭД для предпринимателей на новой омниканальной платформе, разрабатываемой в рамках технологической трансформации ВТБ, призвана обеспечить доступность и удобство финансовых услуг для юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности. Высокие требования к производительности и отказоустойчивости новой платформы позволяют реализовать качественные сервисы ВЭД, отличающиеся надежностью и обеспечивающие положительный пользовательский опыт. Микросервисная архитектура позволяет быстро реагировать на изменения клиентских потребностей и оперативно запускать новые сервисы, в том числе, в рамках экосистемы ВЭД», − подчеркнул Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
В личном кабинете реализован целый ряд онлайн-помощников, которые упростят и ускорят работу участникам ВЭД: SWIFT-подтверждение для зарубежного партнера, подборщики номеров IBAN и кодов валютных операций, круглосуточные котировки по рыночным курсам в режиме реального времени, опция «Ордер» для автоматического исполнения банком сделки на покупку или продажу валюту по указанному клиентом курсу в течение 30 дней. Календарь в личном кабинете напомнит о наступлении сроков по договору, поступлении таможенных деклараций, выручки и других важных событиях.
Перечень цифровых сервисов и решений экосистемы будет постоянно расширяться. Уже в ближайшее время в ней появятся онлайн заказ услуги проверки зарубежных партнеров из Китая и стран СНГ и новая линейка решений для таможенного сопровождения с участием банка. Подробная информация на сайте 

 

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