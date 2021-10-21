Волгоградская область покинула топ-5 убыточных по ОСАГО регионов





На совещании по проблемам противодействия страховому мошенничеству в ОСАГО в Волгоградской области представители страховых компаний, правоохранительных органов и региональных властей обсудили ситуацию убыточности ОСАГО в регионе и наметили дальнейшие пути решения по расширению мер для выявления и предотвращения мошенничества в ОСАГО. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов отметил, что в первой половине 2021 года ситуация с мошенничеством в ОСАГО в Волгоградской области несколько улучшилась. Если в предыдущие годы Волгоград входил в первую пятерку рейтинга регионов по совершению мошеннических действий, то сегодня регион занимает 12 место. Проблему большого количества совершения мошеннических действий страховщики связывают с низким уровнем финансовой грамотности местных жителей. В Волгоградской области представляют проблему так называемые «аварийные комиссары», которые вводят в заблуждение граждан своими предложениями.





«По статистике с каждого полиса в Волгоградской области уходит около 700 рублей в карман аварийного комиссара, в связи с этим неминуемо происходит рост цен на страховые услуги», - добавляет Вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов. Есть несколько простых правил, чтобы избежать «помощи» недобросовестных посредников и не попасть в руки мошенников. «В первую очередь, - как отмечает Член правления «Ингосстрах» Татьяна Комарова, - Я бы хотела обратить внимание всех волгоградцев, что никогда нельзя подписывать пустые бланки или договоры, смысл которых вам непонятен».



