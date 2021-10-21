Экономика

Волгоградская область покинула топ-5 убыточных по ОСАГО регионов

Экономика 21.10.2021 13:20
0
21.10.2021 13:20


На совещании по проблемам противодействия страховому мошенничеству в ОСАГО в Волгоградской области представители страховых компаний, правоохранительных органов и региональных властей обсудили ситуацию убыточности ОСАГО в регионе и наметили дальнейшие пути решения по расширению мер для выявления и предотвращения мошенничества в ОСАГО.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов отметил, что в первой половине 2021 года ситуация с мошенничеством в ОСАГО в Волгоградской области несколько улучшилась. Если в предыдущие годы Волгоград входил в первую пятерку рейтинга регионов по совершению мошеннических действий, то сегодня регион занимает 12 место. Проблему большого количества совершения мошеннических действий страховщики связывают с низким уровнем финансовой грамотности местных жителей. В Волгоградской области представляют проблему так называемые «аварийные комиссары», которые вводят в заблуждение граждан своими предложениями. 

«По статистике с каждого полиса в Волгоградской области уходит около 700 рублей в карман аварийного комиссара, в связи с этим неминуемо происходит рост цен на страховые услуги», - добавляет Вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов.
Есть несколько простых правил, чтобы избежать «помощи» недобросовестных посредников и не попасть в руки мошенников. «В первую очередь, - как отмечает Член правления «Ингосстрах» Татьяна Комарова, - Я бы хотела обратить внимание всех волгоградцев, что никогда нельзя подписывать пустые бланки или договоры, смысл которых вам непонятен».

Татьяна Комарова призвала автомобилистов с особой тщательностью проверять все бумаги при оформлении протоколов и договоров и посоветовала напрямую обращаться в свою страховую компанию при совершении ДТП, а также дожидаться приезда на место происшествия сотрудников ГИБДД. «Сейчас все обращения проходят совершенно бесплатно. Вы можете обратиться по электронной почте или традиционным способом, отправив бумажное письмо», - пояснила она.
Кроме того, чтобы избежать участия третьих лиц, водителю достаточно, оформляя полис, установить на своем гаджете приложение «Помощник ОСАГО». С его помощью в случае ДТП всего за 15 минут можно самостоятельно оформить извещение о происшествии.
В конце брифинга спикеры призвали повышать уровень финансовой грамотности в регионах, чтобы свести к нулю статистику случаев страхового мошенничества не только в Волгоградской области, но и по всей России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,7 млн руб.
Экономика
21.10.2021 16:06
Экономика 21.10.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.10.2021 14:34
Экономика 21.10.2021 14:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 13:13
Экономика 21.10.2021 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 13:08
Экономика 21.10.2021 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 13:03
Экономика 21.10.2021 13:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 11:47
Экономика 21.10.2021 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 10:57
Экономика 21.10.2021 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 10:57
Экономика 21.10.2021 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 10:24
Экономика 21.10.2021 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2021 09:29
Экономика 21.10.2021 09:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.10.2021 08:59
Экономика 21.10.2021 08:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.10.2021 17:15
Экономика 20.10.2021 17:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.10.2021 16:33
Экономика 20.10.2021 16:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.10.2021 15:01
Экономика 20.10.2021 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.10.2021 14:57
Экономика 20.10.2021 14:57
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:40
«Самая большая благодарность за работу – пустые тарелки»: в компании «Виво Маркет» поздравили поваров с профессиональным праздникомСмотреть фотографии
17:38
Обокравшего волгоградских детей-инвалидов дагестанца оставили под стражей до апреляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Алжирца приговорили к восьми годам строгого режима за убийство в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:07
«Ростелеком» предлагает малому и среднему бизнесу персонифицированные решения на основе Data ScienceСмотреть фотографии
16:06
В Волгоградской области замедлился рост цен на огурцы и помидорыСмотреть фотографии
14:57
Депутат-миллионер попросился в комиссию по противодействию коррупции Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
13:58
С полок волгоградских магазинов изъяли 40 килограммов опасных пирожныхСмотреть фотографии
13:20
Волгоградская область покинула топ-5 убыточных по ОСАГО регионовСмотреть фотографии
12:58
Заводчанин из Волжского потерял 2 млн рублей на «инвестициях»Смотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
12:29
Жителям Волгоградской области стало проще совершать покупки на AliExpress РоссияСмотреть фотографии
12:09
Больше половины волгоградцев поддержали введение нерабочих днейСмотреть фотографии
11:54
Волгоградец «воскрес» через суд после возвращения с заработковСмотреть фотографии
11:00
На Ростовской АЭС остановлен второй энергоблок из-за утечки параСмотреть фотографии
10:57
Техосмотр-2021 по новым правилам в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:37
В гипермаркетах Волгоградской области нашли продукты с АЧССмотреть фотографии
10:02
Водитель погиб в расплющенной легковушке на трассе Волгоград – СаратовСмотреть фотографии
09:29
Долги по зарплате в Волгоградской области снова начали растиСмотреть фотографии
08:59
Самый дешевый бензин в ЮФО вновь подорожал на волгоградских АЗССмотреть фотографии
07:26
Волгоградские фитнес-клубы потеряли часть клиентов после введения QR-кодовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:38
Подключить интернет на труднодоступных территориях России становится прощеСмотреть фотографии
20:04
Оперштаб Волгоградской области ввел QR-коды на общепите и междугородних автобусахСмотреть фотографии
19:10
Волгоградские школы изменили график после объявления о нерабочих дняхСмотреть фотографии
18:14
Рецидивиста из Коми отправили в колонию особого режима за нападение на волгоградкуСмотреть фотографии
18:13
Sports.ru и видеосервис Wink возвращают на экраны лучший год российского футболаСмотреть фотографии
17:21
Гигантская свалка выросла в промзоне на западе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
УАЗ «Патриот»: Настоящий внедорожникСмотреть фотографии
16:33
Лопнувший КПК «Диамант» записал в должники Волгоградский керамический заводСмотреть фотографии
15:29
Главу поселения в Волгоградской области оставили на второй срокСмотреть фотографии
15:13
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноябряСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 