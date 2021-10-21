Волгоградская область покинула топ-5 убыточных по ОСАГО регионов

Экономика 21.10.2021 13:20
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21.10.2021 13:20
На совещании по проблемам противодействия страховому мошенничеству в ОСАГО в Волгоградской области представители страховых компаний, правоохранительных органов и региональных властей обсудили ситуацию убыточности ОСАГО в регионе и наметили дальнейшие пути решения по расширению мер для выявления и предотвращения мошенничества в ОСАГО.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов отметил, что в первой половине 2021 года ситуация с мошенничеством в ОСАГО в Волгоградской области несколько улучшилась. Если в предыдущие годы Волгоград входил в первую пятерку рейтинга регионов по совершению мошеннических действий, то сегодня регион занимает 12 место. Проблему большого количества совершения мошеннических действий страховщики связывают с низким уровнем финансовой грамотности местных жителей. В Волгоградской области представляют проблему так называемые «аварийные комиссары», которые вводят в заблуждение граждан своими предложениями.
«По статистике с каждого полиса в Волгоградской области уходит около 700 рублей в карман аварийного комиссара, в связи с этим неминуемо происходит рост цен на страховые услуги», - добавляет Вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов.
Есть несколько простых правил, чтобы избежать «помощи» недобросовестных посредников и не попасть в руки мошенников. «В первую очередь, - как отмечает Член правления «Ингосстрах» Татьяна Комарова, - Я бы хотела обратить внимание всех волгоградцев, что никогда нельзя подписывать пустые бланки или договоры, смысл которых вам непонятен».
Татьяна Комарова призвала автомобилистов с особой тщательностью проверять все бумаги при оформлении протоколов и договоров и посоветовала напрямую обращаться в свою страховую компанию при совершении ДТП, а также дожидаться приезда на место происшествия сотрудников ГИБДД. «Сейчас все обращения проходят совершенно бесплатно. Вы можете обратиться по электронной почте или традиционным способом, отправив бумажное письмо», - пояснила она.
Кроме того, чтобы избежать участия третьих лиц, водителю достаточно, оформляя полис, установить на своем гаджете приложение «Помощник ОСАГО». С его помощью в случае ДТП всего за 15 минут можно самостоятельно оформить извещение о происшествии.
В конце брифинга спикеры призвали повышать уровень финансовой грамотности в регионах, чтобы свести к нулю статистику случаев страхового мошенничества не только в Волгоградской области, но и по всей России.
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