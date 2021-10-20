Экономика 20.10.2021 14:57
0
20.10.2021 14:57
Подавляющее большинство жителей Южного федерального округа (81%) отрицательно относится к полному отключению России от глобальной сети интернет и к блокировке глобальных интернет-сервисов. При этом полностью эту идею поддерживают лишь 2%, а еще 14% склонны к одобрению такого развития событий. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
82% опрошенных южан заявили, что на их работе никак не сказался рекордный за 13 лет глобальный сбой в работе Facebook и других глобальных интернет-сервисов 4 октября. 7% сообщили, что этот сбой принес им прямые убытки и производственные проблемы. А вот 11% сказали, что получили от сбоя Facebook и других глобальных сервисов прямую выгоду. Это самый большой показатель в России. В среднем по стране лишь 5% смогли извлечь пользу от сбоя социальной сети и сервисов.
Относительно влияния сбоя на личную жизнь, 34% сообщили, что на них это никак не отразилось. 39% оценили его как прекрасную возможность цифрового детокса и согласны с тем, что нужно чаще отдыхать от соцсетей. 27% респондентов сочли шестичасовой сбой ужасным и заявили, что не находили себе место.
Подавляющее большинство (62%) считают вероятность полного отключения России от интернета нарушением права на свободный доступ к информации. По мнению 19% респондентов, полностью отключить интернет в нашей стране невозможно технически, поскольку люди будут обходить блокировки. Еще 11% считают, что полностью отключать Россию от интернета не нужно, но иметь такую возможность полезно. Лишь 8% поддерживают полное отключение нашей страны от глобальной сети.
69% опрошенных заявили, что продолжат искать способы пользоваться глобальным интернетом даже в случае его полной блокировки. При этом 29% подчинятся закону и перестанут пользоваться интернетом, если его заблокируют в России. И лишь 1% сообщили, что вообще не пользуются интернетом.
Идею создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым, полностью поддерживают 9% жителей ЮФО – это самый маленький показатель по стране. В среднем по России данный показатель находится на уровне 15%. Скорее положительно и скорее отрицательно к подобной идее относятся по 33% опрошенных. Еще 25% высказываются резко против.
Отвечая на вопрос о названии для Рунета (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 21% высказались за название «Буратино». На втором месте самый популярный вариант почти для всей остальной России - «Чебурашка». Так его предлагали назвать еще в 2014 году. Третье место у варианта черепаха Тортилла (с намеком на скорость). Среди названий для автономного Рунета, которые предлагают россияне, также, Крокодил Гена и Роснет.
*Опрос проведен банком «Открытие» 11-18 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Реклама
Жители Волгоградского региона активно используют бонусы СберСпасибо20.10.2021 15:01
Экономика 20.10.2021 15:01
Кафе и ресторанам в Волгоградской области не хватает поваров20.10.2021 14:52
Экономика 20.10.2021 14:52
ВТБ признан лучшим банком для малого и среднего бизнеса в России по версии Global Finance20.10.2021 14:37
Экономика 20.10.2021 14:37
Сбер будет принимать решение о кредитовании застройщиков за 5 дней20.10.2021 14:34
Экономика 20.10.2021 14:34
Оформить и получить аккредитив теперь можно полностью дистанционно в СберБанк Онлайн20.10.2021 10:43
Экономика 20.10.2021 10:43
Объем закупок на платформе ВТБ «Бизнес Коннект» вырос вдвое20.10.2021 09:38
Экономика 20.10.2021 09:38
Почта России удвоит бонусы при оплате посылок картой Visa20.10.2021 09:11
Экономика 20.10.2021 09:11
Власти задумались о чартерных рейсах из Волгограда в Кению20.10.2021 08:26
Экономика 20.10.2021 08:26
Сбер стал лауреатом Национальной премии в сфере цифровизации19.10.2021 14:19
Экономика 19.10.2021 14:19
Банк «Открытие»: дальнейший рост котировок цветных металлов маловероятен19.10.2021 14:09
Экономика 19.10.2021 14:09
Эксперты Сбербанка провели урок финграмотности в Волжском центре помощи детям19.10.2021 13:34
Экономика 19.10.2021 13:34
ВТБ: жители ЮФО на четверть увеличили спрос на кредиты наличными19.10.2021 13:28
Экономика 19.10.2021 13:28
Банк «Открытие» получил премию «Качество обслуживания и права потребителей»19.10.2021 11:48
Экономика 19.10.2021 11:48
Сбер занял первое место среди российских банков в рейтинге работодателей Universum19.10.2021 11:33
Экономика 19.10.2021 11:33
Волгоград обогнал Ростов-на-Дону по росту цен на вторичное жилье19.10.2021 10:30
Экономика 19.10.2021 10:30
Реклама