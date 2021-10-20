



Подавляющее большинство жителей Южного федерального округа (81%) отрицательно относится к полному отключению России от глобальной сети интернет и к блокировке глобальных интернет-сервисов. При этом полностью эту идею поддерживают лишь 2%, а еще 14% склонны к одобрению такого развития событий. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

82% опрошенных южан заявили, что на их работе никак не сказался рекордный за 13 лет глобальный сбой в работе Facebook и других глобальных интернет-сервисов 4 октября. 7% сообщили, что этот сбой принес им прямые убытки и производственные проблемы. А вот 11% сказали, что получили от сбоя Facebook и других глобальных сервисов прямую выгоду. Это самый большой показатель в России. В среднем по стране лишь 5% смогли извлечь пользу от сбоя социальной сети и сервисов.

Относительно влияния сбоя на личную жизнь, 34% сообщили, что на них это никак не отразилось. 39% оценили его как прекрасную возможность цифрового детокса и согласны с тем, что нужно чаще отдыхать от соцсетей. 27% респондентов сочли шестичасовой сбой ужасным и заявили, что не находили себе место.

Подавляющее большинство (62%) считают вероятность полного отключения России от интернета нарушением права на свободный доступ к информации. По мнению 19% респондентов, полностью отключить интернет в нашей стране невозможно технически, поскольку люди будут обходить блокировки. Еще 11% считают, что полностью отключать Россию от интернета не нужно, но иметь такую возможность полезно. Лишь 8% поддерживают полное отключение нашей страны от глобальной сети.

69% опрошенных заявили, что продолжат искать способы пользоваться глобальным интернетом даже в случае его полной блокировки. При этом 29% подчинятся закону и перестанут пользоваться интернетом, если его заблокируют в России. И лишь 1% сообщили, что вообще не пользуются интернетом.

Идею создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым, полностью поддерживают 9% жителей ЮФО – это самый маленький показатель по стране. В среднем по России данный показатель находится на уровне 15%. Скорее положительно и скорее отрицательно к подобной идее относятся по 33% опрошенных. Еще 25% высказываются резко против.

Отвечая на вопрос о названии для Рунета (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 21% высказались за название «Буратино». На втором месте самый популярный вариант почти для всей остальной России - «Чебурашка». Так его предлагали назвать еще в 2014 году. Третье место у варианта черепаха Тортилла (с намеком на скорость). Среди названий для автономного Рунета, которые предлагают россияне, также, Крокодил Гена и Роснет.

*Опрос проведен банком «Открытие» 11-18 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.