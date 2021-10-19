В Волгограде задержали жителя Закавказья за телефонные мошенничества

Расследования 19.10.2021 13:21
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19.10.2021 13:21
Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Волгограду задержали гражданина Закавказья, причастного к серии телефонных мошенничеств. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 29-летний подозреваемый приехал в Волгоград, где выполнял незаконную деятельность по сбору и переводу денежных средств, полученных в результате совершения телефонных мошенничеств.
Сначала преступники звонили пожилым жителям Волгограда и сообщали, что их внуки, дети или племянники совершили дорожно-транспортное происшествие.
Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали деньги, которые нужно было спрятать в пакет с личными вещами. Затем за пакетом приезжал вызванный мошенниками курьер, в их роли чаще всего выступали таксисты, не осведомленные о противоправной деятельности, которые доставляли пакет подозреваемому. Последний уже переводил полученные деньги на счета мошенников.
Мужчина был задержан в Дзержинском районе после того, как получил очередную посылку с деньгами.
В ходе обыска в машине подозреваемого следователи Управления МВД России по городу Волгограду изъяли сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты и почти 2 миллиона рублей, полученные им от курьеров службы доставки.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Тракторозаводским судом Волгограда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, накануне в Волгограде задержали 19-летнюю девушку из Ставропольского края, которая также являлась посредником в телефонных мошенничествах. Жертвами обмана также становились пенсионеры.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области.
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