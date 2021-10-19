Волгоград обогнал Ростов-на-Дону по росту цен на вторичное жилье

Экономика 19.10.2021 10:30
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19.10.2021 10:30
Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Волгограде с начала 2021 года выросла на 8,2% с 53,4 тысяч руб./м2 до 57,8 тысяч руб./м2. В соседнем Ростове-на-Дону «вторичка» подорожала только на 3%, хотя в этом городе один квадратный метр на 10 тысяч рублей дороже волгоградского, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РБК.
Аналитики оценивали динамику цен на недвижимость в городах России с населением более 500 тысяч человек. В Южном федеральном округе таких четыре: Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону и Краснодар. Сильнее всего подорожали квартиры на вторичном рынке в Астрахани – на 21%, но при этом цена за квадрат осталась всё равно меньше волгоградской – только 54,2 тысяч руб./м2. Самое дорогое жилье в Краснодаре, где квадратный метр на «вторичке» стоит 86,6 тысяч рублей. Цена с начала 2021 года здесь выросла на 17,2%.
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