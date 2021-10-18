Экология

Эксперты высоко оценили экологические инициативы Волжского трубного завода

Экология 18.10.2021 09:38
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18.10.2021 09:38


На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную металлургическую Компанию (ТМК), состоялось выездное заседание представителей Торгово-промышленной палаты РФ по вопросам внедрения передовых ESG-практик в промышленности Волгоградской области. 
В рамках заседания ВТЗ презентовал проект «Внедрение принципов ESG в системе экоменеджмента предприятия», который выдвинут на соискание экологической премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» в номинации «Эффективный экоменеджмент».

 В мероприятии приняли участие председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, заместитель председателя Общественного совета Минприроды России, заслуженный эколог России Сергей Алексеев, Председатель Оргкомитета Национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» Виталий Расницын, директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров, представители Волжской ТПП.
Участники встречи обсудили современные решения по обеспечению экологической безопасности производства, внедрению наилучших доступных технологий, вопросы рационального использования природных ресурсов и минимизации загрязнения окружающей среды.
  
Руководитель службы экологии ВТЗ Елена Маслова представила опыт внедрения принципов ESG в систему экоменеджмента предприятия, который включает строительство современного административно-лабораторного комплекса ECO HOUSE ТМК, реализацию  эколого-просветительского проекта «ECOLAB для  формирования экологической культуры жителей региона,  организацию заводского Общественного экологического совета, куда входят экологи и сотрудники ВТЗ, участие в создании базовой кафедры по промышленной экологии в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) и другие мероприятия.

 В рамках визита эксперты-экологи посетили трубопрокатный цех №3 (ТПЦ-3),электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) и провели публичную экспертизу ВТЗ, по итогам которой дали высокую оценку экологичности производства.
Председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, заместитель председателя Общественного совета Минприроды России, заслуженный эколог России Сергей Алексеев отметил, что ВТЗ отвечает высоким европейским стандартам: «Мы увидели здесь пример реализации современной экологической политики и с удовлетворением отметили правильный курс предприятия».
«Я очень впечатлен заводом. Тема экологии на сегодняшней встрече была хорошо освещена, понравилась дискуссия.  Думаю, что такие встречи надо проводить чаще, поскольку обмен опытом позволяет нам пользоваться тем, что уже придумано», - подчеркнул председатель Оргкомитета Национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» Виталий Расницын

 «ВТЗ реализует масштабную инвестиционную программу техперевооружения с акцентом именно на «зеленые» решения и участвует в корпоративных программах ТМК по снижению углеродного следа, сокращению энергопотребления и повышению доли оборотного водоснабжения. Мы также транслируем наши практики и активно занимаемся экологическим просвещением. Так, завод использует полигон захоронения отходов в качестве учебно-научной площадки, а ECO HOUSE ТМК - как площадку для научных дискуссий, встреч экологов региона для обсуждения инициатив по улучшению окружающей среды. При этом предприятие ставит перед собой новые амбициозные цели по повышению экологической эффективности и номинация на соискание национальной экологической премии придает дополнительный стимул этой работе», - подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Напомним, национальная премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021», стратегическим партнером которой является ТМК, вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения наилучших доступных технологий в сфере экологии и природопользования в 22 номинациях. Номинантами Премии стали 42 предприятия из 21 региона России, итоги подведут 29 октября.




 

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