Волгоградский хутор-погорелец засадили акациями











Более 4 тысяч сеянцев акаций высадили сегодня в рамках всероссийской акции «Сохраним Лес» возле хутора Каменный Буерак в Волгограде, сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды. Новые посадки заняли площадь в один гектар - это территория, которая ранее пострадала от ландшафтных пожаров. Крупные возгорания вблизи Каменного Буерака были в 2010 и 2017 годах - тогда огонь угрожал населенному пункту и даже уничтожил ряд построек и местное кладбище.

Сегодня сотрудники МЧС, облкомприроды и лесничеств совместно с волонтерами посадили саженцы акации в рамках национального проекта «Экология» и всероссийской акции, главной целью которой стало восстановление лесов после ландшафтных пожаров. Новые высаженные деревья станут «зеленым кольцом», которое будет защищать растительность от возможных пожаров. Всего в Волгоградской области в рамках акции высадят 50 тысяч сеянцев сосны, акации, дуба, вяза, березы и ясеня.

В целом в этом году в Волгоградской области лесовосстановление затронет 1505 гектаров на территории всех 22 лесничеств - на 200 гектаров больше, чем в прошлом году. Еще 985 гектаров обновят молодыми насаждениями. В облкомприроде добавили, что уже с 2023 года ежегодная площадь высадки лесов будет составлять не менее 1700 гектаров.







