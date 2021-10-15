Волгоградский хутор-погорелец засадили акациями

Экология 15.10.2021 18:04
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15.10.2021 18:04
Более 4 тысяч сеянцев акаций высадили сегодня в рамках всероссийской акции «Сохраним Лес» возле хутора Каменный Буерак в Волгограде, сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды. Новые посадки заняли площадь в один гектар - это территория, которая ранее пострадала от ландшафтных пожаров. Крупные возгорания вблизи Каменного Буерака были в 2010 и 2017 годах - тогда огонь угрожал населенному пункту и даже уничтожил ряд построек и местное кладбище.
Сегодня сотрудники МЧС, облкомприроды и лесничеств совместно с волонтерами посадили саженцы акации в рамках национального проекта «Экология» и всероссийской акции, главной целью которой стало восстановление лесов после ландшафтных пожаров. Новые высаженные деревья станут «зеленым кольцом», которое будет защищать растительность от возможных пожаров. Всего в Волгоградской области в рамках акции высадят 50 тысяч сеянцев сосны, акации, дуба, вяза, березы и ясеня.
В целом в этом году в Волгоградской области лесовосстановление затронет 1505 гектаров на территории всех 22 лесничеств - на 200 гектаров больше, чем в прошлом году. Еще 985 гектаров обновят молодыми насаждениями. В облкомприроде добавили, что уже с 2023 года ежегодная площадь высадки лесов будет составлять не менее 1700 гектаров.
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