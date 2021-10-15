Экономика

В Волгоградской области 2500 работодателей заставили повысить зарплату

Экономика 15.10.2021 13:16
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15.10.2021 13:16


Более 2,5 тысячи работодателей в Волгоградской области повысили оплату труда своим работникам с начала текущего года. Как сообщили в УФНС России по региону, таковы результаты работы налоговых органов по легализации заработной платы за девять месяцев текущего года.
Эти и другие показатели налоговики обсудили на расширенном заседании коллегии, которая прошла под председательством руководителя УФНС России по Волгоградской области Романа Иванова. Открывая коллегию от отметил, что УФНС России по Волгоградской области, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в условиях распространения пандемии, обеспечило в истекшем периоде в полном объеме поступления налоговых платежей в бюджет РФ и их положительные темпы роста. 
Так, в консолидированный бюджет РФ от всех налогоплательщиков Волгоградской области поступило 179,5 млрд рублей налоговых платежей. Темп роста составил 113,45%. Поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Волгоградской области составили 69,3 млрд рублей с темпом роста 108,8%. За девять месяцев текущего года налогоплательщики региона погасили задолженность в бюджет в сумме 9 миллиардов рублей. Таких показателей удалось добиться в результате проведенной налоговыми органами работы. Задолженность граждан с начала года уменьшилась на 593 миллиона рублей.
УФНС обсудило предварительные результаты реализации отраслевого проекта, проводимого по поручению ФНС России в отношении налогоплательщиков, оказывающих услуги в сфере общественного питания. Здесь в зону риска в соответствии с целевой моделью попадают налогоплательщики с низкой выручкой, позволяющей предположить неполное отражение произведенных расчетов с потребителями (неприменение контрольно-кассовой техники). В отношении таких лиц были инициированы проверки. В третьем квартале текущего года по итогам таких проверок было выявлено 39 нарушений. Эта работа продолжается. Уделяется пристальное внимание использованию контрольно-кассовой техники при расчетах на 34 рынках региона.
Так же было отмечено, что в текущем году в адрес налогоплательщиков -физических лиц в сентябре месяце началась массовая рассылка сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Так, по налогу на имущество физических лиц расчет налога за 2020 год был произведен исходя из кадастровой стоимости объектов, с учетом понижающего коэффициента. Таким образом, в этом году впервые налоговые уведомления получат физические лица, правообладатели объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию после 1 января 2013 года и ранее никогда не платившие налог на имущество с физических лиц.

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