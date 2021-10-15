Экономика

ВТБ: состоятельные клиенты утроили спрос на ипотеку

Экономика 15.10.2021 09:08 Новости компаний
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15.10.2021 09:08 Новости компаний


По итогам девяти месяцев нынешнего года ВТБ выдал около 5,5 тысячи ипотечных кредитов с чеком выше 12 млн рублей. Объем продаж составил более 100 млрд рублей. Это почти в три раза превышает показатели за три квартала прошлого года.
Основной спрос на ипотеку от 12 млн рублей состоятельные клиенты ВТБ формируют на первичном рынке. Если по итогам девяти месяцев прошлого года соотношение готового и строящегося жилья составляло практически 50/50, то за три квартала текущего года спрос на «первичку» вырос до 57% в общем количестве таких сделок.
Средняя площадь приобретаемых квартир в состоятельном сегменте составляет сегодня около 114 кв. метров. В основном, «дорогую» ипотеку оформляют мужчины (73%). Размер первоначального взноса в среднем достигает трети от стоимости объекта. Средний чек составляет 19 млн рублей.
Абсолютное большинство ипотек с чеком от 12 млн рублей клиенты берут для приобретения жилья в Москве и Московской области. Также в топ-5 регионов входят Санкт-Петербург и Ленобласть, Приморский край и Новосибирская область. Краснодарский край, включая курортные районы Адлера и Сочи, оказался только на пятом месте по уровню спроса.
По статистике экосистемы недвижимости ВТБ «Метр квадратный», доля сделок с жильем стоимостью от 16 млн рублей также выросла в 2,5-3 раза. Если в третьем квартале 2020 года она составляла лишь 10% по объёму, то в нынешнем году – уже 25%. Средний чек по таким сделкам вырос на первичном рынке с 22 до 25,5 млн рублей, на вторичном – до 26 млн. В большинстве случаев такие покупки характерны для Московского региона и Санкт-Петербурга.
«За последний год спрос на «дорогие» ипотечные кредиты, которые не попадали в лимиты госпрограммы 2020-2021 гг., в ВТБ вырос втрое. Сделки на сумму от 12 млн рублей, в первую очередь, характерны для мегаполисов, где стоимость жилья выше. Мы отмечаем, что клиенты приобретают элитную недвижимость и жилье бизнес-класса не только в целях собственного проживания, но и как инвестиции на будущее, что характерно и для первичного, и для вторичного рынков. Это подтверждает и увеличение срока таких кредитов – сегодня их берут в среднем на 20 лет», –  комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По словам топ-менеджера, в ВТБ доля сделок с чеком от 12 млн рублей в сравнении с тремя кварталами прошлого года удвоилась и достигла 13% от общего объема выдач. «По нашим прогнозам, рост рынка ипотеки для состоятельных клиентов продолжится – застройщики за последние 1,5-2 года анонсировали значительное число новых премиум-проектов, строительный рынок в нашей стране устойчив и по-прежнему инвестиционно привлекателен. Учитывая активность заемщиков в четвертом квартале, можно ожидать, что спрос в этом сегменте по итогам года достигнет рекордных значений и увеличит конкуренцию среди банков», - добавил Анатолий Печатников.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Портфель на начало октября 2021 года превысил 2,3 трлн рублей, объем выдач за девять месяцев составил более 780 млрд рублей. По оценке аналитиков ВТБ, за три квартала нынешнего года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42%, до 4 трлн рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 млрд рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей.

 

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