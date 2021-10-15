Волгоградский госуниверситет продлил дистанционку до конца октября





Лекции и семинары в Волгоградском государственном университете продолжат проводить в дистанционном формате до 30 октября включительно. Соответствующий приказ 14 октября подписала ректор ВолГУ Алла Калинина, сообщается в официальном телеграм-канале вуза. Таким образом, университет проведет на «удаленке» почти месяц.

Смешанный формат обучения был введен в ВолГУ с 4 октября. В очном режиме в университетских аудиториях проходят только те лабораторные занятия, которые требуют использования специального оборудования. Пары организуют с соблюдением рекомендаций по предупреждению COVID-19.

ВолГУ стал первым вузом в Волгограде, который перешел на дистант из-за распространения коронавируса. Другие вузы и колледжи Волгоградской области до настоящего времени не объявляли на переходе на «удаленку».