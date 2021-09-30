Студентов Волгоградского госуниверситета отправили на дистант

Общество 30.09.2021 20:47
0
30.09.2021 20:47
Лекции и семинары в Волгоградском государственном университете будут проходить в дистанционном режиме в течение двух недель. Соответствующий приказ издала ректор вуза Алла Калинина, сообщается в официальном телеграм-канале ВолГУ.
«С 4 по 16 октября проведение лекционных и практических занятий будет организовано в электронной информационно-образовательной среде», – говорится в сообщении. Студенты и преподаватели будут использовать личные кабинеты в системе дистанционного обучения, корпоративную почту и онлайн-трансляции. В очном режиме в университетских аудиториях будут проходить только те лабораторные занятия, которые требуют использования специального оборудования. Пары организуют с соблюдением рекомендаций по предупреждению COVID-19.
ВолГУ стал первым вузом в Волгограде, который перешел на дистант из-за распространения коронавируса. Напомним, в минувший понедельник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным комитетам подготовить предложения по переводу образовательных учреждений на дистанционку. Так, в соседней Саратовской области с 27 сентября все школы, колледжи и вузы перешли на такой формат обучения.
Реклама
Жители затопленных квартир в Волгограде встретят зиму с крышами из баннеров30.09.2021 20:04
Общество 30.09.2021 20:04
Более тысячи волгоградских пап и мам продегустировали школьное меню30.09.2021 19:19
Общество 30.09.2021 19:19
Декоративный пруд у "Волгоград Арены" превратят в ледовый каток30.09.2021 17:33
Общество 30.09.2021 17:33
Чиновников в Волгоградской области обязали вернуть незаконно отданную землю30.09.2021 17:11
Общество 30.09.2021 17:11
Роспотребнадзор опубликовал советы по уходу за коронавирусным больным30.09.2021 16:27
Общество 30.09.2021 16:27
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Волгоградской области30.09.2021 16:24
Общество 30.09.2021 16:24
В центре Волгограда перекроют движение на пять дней из-за ремонта теплотрассы30.09.2021 15:40
Общество 30.09.2021 15:40
Трибуны стадиона "Трактор" в Волгограде почти сравняли с землей30.09.2021 13:54
Общество 30.09.2021 13:54
В Волгоградской области зафиксирована шокирующая смертность от коронавируса30.09.2021 12:17
Общество 30.09.2021 12:17
Отопительный сезон начался уже в девяти муниципалитетах Волгоградской области30.09.2021 11:47
Общество 30.09.2021 11:47
В Волгоградской области снова дорожают яйца и курятина30.09.2021 10:30
Общество 30.09.2021 10:30
Фотовыставка «ПривЖД с высоты птичьего полёта» представлена на железнодорожном вокзале Волгограда30.09.2021 10:01
Общество 30.09.2021 10:01
В Волгоградской области ищут новые методы для активизации вакцинации жителей30.09.2021 10:00
Общество 30.09.2021 10:00
В Волгограде объявили о начале отопительного сезона29.09.2021 19:57
Общество 29.09.2021 19:57
Назад в СССР: в центре Волгограда снимают большое кино29.09.2021 19:09
Общество 29.09.2021 19:09
Реклама