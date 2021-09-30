Общество

Студентов Волгоградского госуниверситета отправили на дистант

Общество 30.09.2021 20:47
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30.09.2021 20:47


Лекции и семинары в Волгоградском государственном университете будут проходить в дистанционном режиме в течение двух недель. Соответствующий приказ издала ректор вуза Алла Калинина, сообщается в официальном телеграм-канале ВолГУ.
«С 4 по 16 октября проведение лекционных и практических занятий будет организовано в электронной информационно-образовательной среде», – говорится в сообщении. Студенты и преподаватели будут использовать личные кабинеты в системе дистанционного обучения, корпоративную почту и онлайн-трансляции. В очном режиме в университетских аудиториях будут проходить только те лабораторные занятия, которые требуют использования специального оборудования. Пары организуют с соблюдением рекомендаций по предупреждению COVID-19.
ВолГУ стал первым вузом в Волгограде, который перешел на дистант из-за распространения коронавируса. Напомним, в минувший понедельник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным комитетам подготовить предложения по переводу образовательных учреждений на дистанционку. Так, в соседней Саратовской области с 27 сентября все школы, колледжи и вузы перешли на такой формат обучения.

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