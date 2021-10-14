Федеральные новости

Путин назначил Волжского природоохранного прокурора

Федеральные новости 14.10.2021 17:22
0
14.10.2021 17:22


Указом президента России на должность Волжского межрегионального природоохранного прокурора сегодня на 5-летний срок назначен Александр Илюшин, который с 16 июня текущего года исполнял обязанности руководителя этого надзорного ведомства. Ранее он был заместителем прокурора Нижегородской области.
Напомним, что бывший прокурор Вениамин Селифанов уволился 7 июня с выходом на пенсию. 

Справка. 
Александр Илюшин родился в 1972 году в п.Шатки Шатковского района Горьковской области. В 1998 году окончил Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского. В органах прокуратуры работает с 1998 года. 
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", почетной грамота Генерального прокурора РФ.
Отметим, что Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре подчинены 16 межрайонных природоохранных прокуратур (Осташковская, Тверская, Череповцкая, Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская, Чебоксарская, Казанская, Самарская, Саратовская, Нижегородская, Ульяновская, Волгоградская, Астраханская и Марийская).
Фото с сайта Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,7 млн руб.
Федеральные новости
04.10.2021 14:47
Федеральные новости 04.10.2021 14:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.09.2021 10:41
Федеральные новости 30.09.2021 10:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.09.2021 13:34
Федеральные новости 28.09.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
26.09.2021 09:55
Федеральные новости 26.09.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.09.2021 14:06
Федеральные новости 20.09.2021 14:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2021 11:29
Федеральные новости 17.09.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.09.2021 09:12
Федеральные новости 15.09.2021 09:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.09.2021 17:26
Федеральные новости 13.09.2021 17:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2021 13:07
Федеральные новости 12.09.2021 13:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.09.2021 14:07
Федеральные новости 08.09.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2021 12:17
Федеральные новости 07.09.2021 12:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.08.2021 10:23
Федеральные новости 31.08.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.08.2021 12:13
Федеральные новости 24.08.2021 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.08.2021 16:47
Федеральные новости 22.08.2021 16:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.08.2021 10:33
Федеральные новости 18.08.2021 10:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
«Не протолкнуться»: пациенты штурмуют «красную зону» поликлиники в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
В Волгограде забуксовал конкурс по разработке проекта ликвидации «Белого моря»Смотреть фотографии
17:31
Жители сел под Волгоградом пожаловались на дефицит «скорых»Смотреть фотографии
17:22
Путин назначил Волжского природоохранного прокурораСмотреть фотографии
16:38
Влюбленный волгоградец оставил на теплотрассе трогательное посланиеСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде на два дня остановят движение скоростного трамвая от ВГТЗСмотреть фотографии
14:17
Оскандалившийся Волгоградский противочумный институт не разжалобил суд в СаратовеСмотреть фотографии
13:52
Волгоградский музей заполучил останки плезиозавраСмотреть фотографии
13:06
Селянин устроил пальбу из ружья по стаду коров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Опытный хирург возглавил одну из старейших больниц ВолгоградаСмотреть фотографии
12:28
Число умерших от коронавируса в Волгоградской области побило все рекордыСмотреть фотографии
11:22
«Сады Придонья» поддержали турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны ЛебедевойСмотреть фотографии
11:15
Болельщик кидался шарфом во время провальной игры «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:51
Бабушка на мотоцикле погибла в ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
МЧС предупредило о грозах и ливнях на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
Цены просто космос: овощи и яйца стремительно дорожают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:36
Выходные в Волгоградской области будут дождливыми и туманнымиСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде ищут дом для макаки из автобуса «Москва-Махачкала»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:09
Проект «Котельниково – земля героев» вошел в число финалистов XVIII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия»Смотреть фотографии
08:25
Вонь из затопленного подвала душит жильцов ледяных квартир в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:39
Волгоградский «Ротор» с треском проиграл аутсайдеру ФНЛ «Кубани» - 1:3Смотреть фотографии
20:23
В ковидном роддоме Волгограда умерли женщина и ее нерожденный ребенокСмотреть фотографии
19:58
Дом на дороге озадачил жителей частного сектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Тест: Сможешь ли ты стать редактором «Высоты 102»?Смотреть фотографии
17:42
Пенсионерка-астматик в Волгограде не дождалась обещанного возвращения балконаСмотреть фотографии
17:28
Будущее уже наступило: «Ростелеком» стал цифровым партнером забега с дополненной реальностьюСмотреть фотографии
17:13
Нелегалов задержали на сборе свеклы и моркови под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
Детский сад в Волгоградской области замерзает в ожидании итальянского котлаСмотреть фотографии
16:23
За подпольную продажу табака осудят предпринимателя в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
«Выдает себя за немого»: в Волгограде ищут напавшего на девочку насильника-рецидивистаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 