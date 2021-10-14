Путин назначил Волжского природоохранного прокурора

Федеральные новости 14.10.2021 17:22
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14.10.2021 17:22
Указом президента России на должность Волжского межрегионального природоохранного прокурора сегодня на 5-летний срок назначен Александр Илюшин, который с 16 июня текущего года исполнял обязанности руководителя этого надзорного ведомства. Ранее он был заместителем прокурора Нижегородской области.
Напомним, что бывший прокурор Вениамин Селифанов уволился 7 июня с выходом на пенсию.
Справка.
Александр Илюшин родился в 1972 году в п.Шатки Шатковского района Горьковской области. В 1998 году окончил Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского. В органах прокуратуры работает с 1998 года.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", почетной грамота Генерального прокурора РФ.
Отметим, что Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре подчинены 16 межрайонных природоохранных прокуратур (Осташковская, Тверская, Череповцкая, Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская, Чебоксарская, Казанская, Самарская, Саратовская, Нижегородская, Ульяновская, Волгоградская, Астраханская и Марийская).
Фото с сайта Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры
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