Болельщик кидался шарфом во время провальной игры «Ротора» в Волгограде





Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении двух болельщиков, которые нарушили правила поведения зрителей на стадионе "Волгоград Арена" на футбольном матче. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне состоялась игра между командами СК "Ротор" и ПФК "Кубань", на котором присутствовало 1070 зрителей. Волгоградская команда проиграла со счетом 1:3.

По данным полиции, грубых нарушений общественного порядка не допущено. Однако были выявлены два факта нарушения правил поведения зрителей. Так, 34-летний болельщик пытался пронести на стадион пиротехническое сигнальное устройство. Во время матча другой 34-летний мужчина бросил шарф в сторону футбольного поля. В отношении этих болельщиков составлены протоколы по ч.1 ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Им грозит штраф или административный арест до 15 суток с запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований. Материалы переданы для рассмотрения в Центральный районный суд Волгограда.



