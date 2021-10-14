«Не протолкнуться»: пациенты штурмуют «красную зону» поликлиники в Волгоградской области

Поход к терапевту «красной зоны» поликлиники Палласовской ЦРБ превратился в настоящее испытание для пациентов с температурой и симптомами ОРВИ. Чтобы попасть на прием, жителям приходится по полдня сидеть в тесной и душной очереди ковидного отделения. «Некоторые, не дождавшись приема, приходят снова на следующий день, чтобы закрыть больничный или получить назначения. Очередь занимают уже в 6 часов утра», – рассказали ИА «Высота 102» жители Палласовки.

Людей удивляет, что в одной очереди ютятся и те, у кого уже есть положительный тест на COVID-19, и пациенты без подтвержденного коронавируса. «Сидит больше 30 человек. Как в такой ситуации бороться за сохранение своего здоровья и окружающих? А потом удивляются, почему у нас столько больных», – задаются вопросом жители Палласовского района.

В комитете здравоохранения по Волгоградской области не отрицают, что вся медицинская служба в регионе сейчас работает «в режиме повышенных нагрузок», поскольку количество пациентов выросло вдвое. По данным чиновников, в поликлинике Палласовской ЦРБ в «красной зоне» прием ведут в две смены один врач и один фельдшер. В чистой зоне медучреждения работают два врача, еще один специалист выезжает на вызовы. Очереди в коридорах «красной зоны», по версии облздрава, возникают чаще всего в первый час работы поликлиники, в том числе, из-за того, что большая часть пациентов приходит задолго до открытия дверей медучреждения.

Напомним, ранее представители комитета здравоохранения и управления Роспотребнадзора называли ситуацию с распространением коронавируса в Волгоградской области «напряженной с тенденцией к ухудшению». На текущей неделе в регионе был зафиксирован пик числа госпитализированных за сутки и максимум случаев заражения COVID-19. При этом Палласовском районе, по данным официальной статистики за последние семь дней, едва ли не самый низкий показатель – 13 случаев ковида за неделю.