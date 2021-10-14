Здравоохранение

«Не протолкнуться»: пациенты штурмуют «красную зону» поликлиники в Волгоградской области

Здравоохранение 14.10.2021 19:21
0
14.10.2021 19:21



Поход к терапевту «красной зоны» поликлиники Палласовской ЦРБ превратился в настоящее испытание для пациентов с температурой и симптомами ОРВИ. Чтобы попасть на прием, жителям приходится по полдня сидеть в тесной и душной очереди ковидного отделения. «Некоторые, не дождавшись приема, приходят снова на следующий день, чтобы закрыть больничный или получить назначения. Очередь занимают уже в 6 часов утра», – рассказали ИА «Высота 102» жители Палласовки.
Людей удивляет, что в одной очереди ютятся и те, у кого уже есть положительный тест на COVID-19, и пациенты без подтвержденного коронавируса. «Сидит больше 30 человек. Как в такой ситуации бороться за сохранение своего здоровья и окружающих? А потом удивляются, почему у нас столько больных», – задаются вопросом жители Палласовского района.
В комитете здравоохранения по Волгоградской области не отрицают, что вся медицинская служба в регионе сейчас работает «в режиме повышенных нагрузок», поскольку количество пациентов выросло вдвое. По данным чиновников, в поликлинике Палласовской ЦРБ в «красной зоне» прием ведут в две смены один врач и один фельдшер. В чистой зоне медучреждения работают два врача, еще один специалист выезжает на вызовы. Очереди в коридорах «красной зоны», по версии облздрава, возникают чаще всего в первый час работы поликлиники, в том числе, из-за того, что большая часть пациентов приходит задолго до открытия дверей медучреждения.
Напомним, ранее представители комитета здравоохранения и управления Роспотребнадзора называли ситуацию с распространением коронавируса в Волгоградской области «напряженной с тенденцией к ухудшению». На текущей неделе в регионе был зафиксирован пик числа госпитализированных за сутки и максимум случаев заражения COVID-19. При этом Палласовском районе, по данным официальной статистики за последние семь дней, едва ли не самый низкий показатель – 13 случаев ковида за неделю.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Старт продаж нового дома в жилом комплексе "Видный"
Здравоохранение
14.10.2021 12:34
Здравоохранение 14.10.2021 12:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.10.2021 12:28
Здравоохранение 14.10.2021 12:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.10.2021 10:56
Здравоохранение 13.10.2021 10:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2021 15:49
Здравоохранение 12.10.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2021 13:52
Здравоохранение 12.10.2021 13:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2021 16:47
Здравоохранение 06.10.2021 16:47
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2021 12:36
Здравоохранение 06.10.2021 12:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.10.2021 20:10
Здравоохранение 04.10.2021 20:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.10.2021 12:08
Здравоохранение 04.10.2021 12:08
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2021 09:54
Здравоохранение 03.10.2021 09:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.10.2021 19:29
Здравоохранение 01.10.2021 19:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.10.2021 12:21
Здравоохранение 01.10.2021 12:21
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.09.2021 13:55
Здравоохранение 30.09.2021 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.09.2021 11:03
Здравоохранение 30.09.2021 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.09.2021 14:52
Здравоохранение 29.09.2021 14:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
«Не протолкнуться»: пациенты штурмуют «красную зону» поликлиники в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
В Волгограде забуксовал конкурс по разработке проекта ликвидации «Белого моря»Смотреть фотографии
17:31
Жители сел под Волгоградом пожаловались на дефицит «скорых»Смотреть фотографии
17:22
Путин назначил Волжского природоохранного прокурораСмотреть фотографии
16:38
Влюбленный волгоградец оставил на теплотрассе трогательное посланиеСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде на два дня остановят движение скоростного трамвая от ВГТЗСмотреть фотографии
14:17
Оскандалившийся Волгоградский противочумный институт не разжалобил суд в СаратовеСмотреть фотографии
13:52
Волгоградский музей заполучил останки плезиозавраСмотреть фотографии
13:06
Селянин устроил пальбу из ружья по стаду коров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Опытный хирург возглавил одну из старейших больниц ВолгоградаСмотреть фотографии
12:28
Число умерших от коронавируса в Волгоградской области побило все рекордыСмотреть фотографии
11:22
«Сады Придонья» поддержали турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны ЛебедевойСмотреть фотографии
11:15
Болельщик кидался шарфом во время провальной игры «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:51
Бабушка на мотоцикле погибла в ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:44
МЧС предупредило о грозах и ливнях на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
Цены просто космос: овощи и яйца стремительно дорожают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:36
Выходные в Волгоградской области будут дождливыми и туманнымиСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде ищут дом для макаки из автобуса «Москва-Махачкала»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:09
Проект «Котельниково – земля героев» вошел в число финалистов XVIII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия»Смотреть фотографии
08:25
Вонь из затопленного подвала душит жильцов ледяных квартир в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:39
Волгоградский «Ротор» с треском проиграл аутсайдеру ФНЛ «Кубани» - 1:3Смотреть фотографии
20:23
В ковидном роддоме Волгограда умерли женщина и ее нерожденный ребенокСмотреть фотографии
19:58
Дом на дороге озадачил жителей частного сектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Тест: Сможешь ли ты стать редактором «Высоты 102»?Смотреть фотографии
17:42
Пенсионерка-астматик в Волгограде не дождалась обещанного возвращения балконаСмотреть фотографии
17:28
Будущее уже наступило: «Ростелеком» стал цифровым партнером забега с дополненной реальностьюСмотреть фотографии
17:13
Нелегалов задержали на сборе свеклы и моркови под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
Детский сад в Волгоградской области замерзает в ожидании итальянского котлаСмотреть фотографии
16:23
За подпольную продажу табака осудят предпринимателя в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
«Выдает себя за немого»: в Волгограде ищут напавшего на девочку насильника-рецидивистаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 