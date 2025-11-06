Общество

Основатель и бывший главред «Высоты 102» Сергей Трофимов скончался в Волгограде

Общество 06.11.2025 06:23
06.11.2025 06:23


В Волгограде скончался Сергей Петрович Трофимов, основатель ИА «Высота 102» и бывший главный редактор информагентства. Ему было 73 года.

Сергея Петровича не стало после тяжелой болезни, с которой он боролся последние несколько лет.

Большую часть жизни Сергей Петрович посвятил журналистике, был, как сказали бы сейчас, военкором. В годы своей профессиональной деятельности работал корреспондентом в Таджикистане, Бурятии, Чечне. 25 лет был корреспондентом ТАСС. 

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Последнюю награду ему вручал лично Владимир Путин.

ИА «Высота 102» Сергей Петрович официально руководил около 13 лет, но всегда присутствовал в жизни информагентства со дня его основания. Под его руководством корреспонденты прошли школу настоящей журналистики – он учил быть всегда первыми и честными.

Память о Сергее Петровиче Трофимове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, кто был его учениками, кому он помогал, кто сейчас продолжает его дело.

Редакция ИА «Высота 102» выражает соболезнование родным Сергея Петровича Трофимова в связи с тяжелой утратой.


