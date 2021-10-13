Расследования

Нелегалов задержали на сборе свеклы и моркови под Волгоградом

Расследования 13.10.2021 17:13
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13.10.2021 17:13


После масштабной проверки задержали 40 граждан среднеазиатских республик, которые занимались сбором свеклы и моркови в Городищенском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД России, рейд прошел на землях сельскохозяйственного назначения вблизи поселка Новая Надежда. 
По результатам проверки выявили многочисленные нарушения российского миграционного законодательства. В отношении иностранцев составлен 31 протокол об административных правонарушениях. Часть из них сейчас рассматривается в суде, где решается вопрос о выдворении иностранных граждан за пределы России. По 21 протоколу приняты решения о наложении штрафов. В настоящее время проводится проверка по установлению лиц, которые привлекли иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. Им грозит штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, которого привлекли к работе с нарушением закона. 

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