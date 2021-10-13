Группа ВТБ создала бизнес-направление по климатическому финансированию и развитию торговли на углеродных рынках
Экономика 13.10.2021 14:42 Новости компаний
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13.10.2021 14:42 Новости компаний
Группа ВТБ запустила новое бизнес-направление, которое будет заниматься климатическим финансированием и операциями на углеродных рынках в России и за рубежом. Руководителем направления углеродных рынков и климатического финансирования стал Владимир Литвак, который обладает более чем 25-летним опытом в сфере зеленого финансирования и развития углеродных рынков.
Бизнес-направление объединяет возможности группы ВТБ по финансированию крупных проектов и экспертизу по работе на товарно-сырьевых рынках. Основными направлениями деятельности стали:
-Привлечение финансирования на российском и международном рынках для реализации ESG-проектов российских компаний. Такие проекты могут быть направлены на сокращение выбросов, поглощение или удаление парниковых газов, внедрение низкоуглеродных технологий, адаптацию к климатическим изменениям, а также операции на рынке углеродных единиц.
-Клиентские операции на международных углеродных рынках, системах квотирования и торговли разрешениями выбросов, включая управление рисками.
-Предоставление полного спектра финансовых продуктов, позволяющих обеспечить снижение углеродного следа экспортных товаров и продукции российских предприятий
«Группа ВТБ активно развивает ESG-финансирование, и запуск отдельного направления стал очередным шагом по расширению нашего присутствия в этой сфере. Мы предлагаем клиентам широкий спектр финансовых ESG-инструментов и услуг и видим, что спрос на них только растет. Углеродные рынки уже доказали свою эффективность в сокращении выбросов парниковых газов и привлечении финансирования в наиболее эффективные проекты и технологии. Эволюция этих рынков станет значительным фактором низкоуглеродного развития России, выполнения Парижского соглашения и достижения Целей в области устойчивого развития. Мы считаем, что без многократного роста оборота глобальных углеродных рынков достижение целей по декарбонизации экономики и общества будет невозможным. Сейчас ВТБ активно занимается разработкой продуктов и инфраструктуры для скорейшего начала работы на углеродных рынках», - сказал руководитель кредитного департамента ВТБ Виталий Бузоверя.
Ранее ВТБ и Московская биржа договорились о совместной работе по формированию рынка торговли углеродными единицами. В рамках соглашения партнеры занимаются подготовкой нормативной базы и требований к продаже квот на выбросы парниковых газов, а также зеленых сертификатов на сокращение углеродного следа в России.
Справка. Группа ВТБ последовательно интегрирует принципы устойчивого развития в свою стратегию и операционную деятельность, стремясь учитывать интересы всех заинтересованных сторон. В основу общей стратегии развития Банка, разработанной на период до 2022 года, уже заложены принципы ответственного ведения бизнеса, учет экологических, социальных и управленческих факторов в процессах принятия решений (ESG-факторы). На данный момент группа ВТБ предлагает ESG-продукты во всех сегментах бизнеса, включая организацию «зеленых» облигаций, финансирование «зеленых» отраслей, первые в России открытые паевые инвестиционные фонды ответственного инвестирования, розничные эко-проекты.
Биография Владимира Литвака. Владимир Литвак обладает более чем 25-летним опытом в области финансирования устойчивого развития, предотвращения последствий изменений климата и адаптации к ним, перехода к низкоуглеродному развитию, социальных инвестиций и зеленого финансирования как на государственном, так и на корпоративном уровне. Литвак является одним из пионеров углеродного финансирования и углеродных рынков, участвовал в создании нескольких углеродных фондов и управлении проектами в нефтегазовой, горнодобывающей, электроэнергетической и инфраструктурной отрасли. До перехода в ВТБ Капитал являлся управляющим директором американской инвестиционно-банковской компании Weild & Co, где развивал направление финансирования устойчивого развития и импакт-инвестиций. Ранее занимал позиции руководителя проектов и подразделений в области зеленого финансирования в ВТБ Капитал, СУЭК, Программы развития ООН, Всемирном банке.
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