Женщина втянула подростков в торговлю наркотиками в Волгограде

Расследования 13.10.2021 14:36
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13.10.2021 14:36
Прокуратура Ворошиловского района утвердила обвинительное заключение в отношении женщины и двух подростков, которые распространяли наркотики в Волгограде. Обвиняемым грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 33-летняя женщина и два ее 17-летних знакомых обвиняются по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в особо крупном размере). Также женщина обвиняется по 4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).
Следствие установило, что летом злоумышленница предложила подросткам поучаствовать в распространении наркотиков. Они получили более 200 грамм тяжелых синтетических наркотиков (N-метилэфедрон), которые позже для продажи разложили в тайники на территории Дзержинского и Краснооктябрьского района Волгограда. После этого их задержали сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Наркотики изъяли из незаконного оборота. Подростки признали свою вину и дали подробные показания. Однако обвиняемая отказалась от дачи показаний. После проверки материалов, прокуратура направила уголовное дело в Ворошиловский районный суд. Ожидать суд обвиняемые будут под стражей. Расследование уголовного дела проводилось СО по Ворошиловскому району СУ СК России по Волгоградской области.
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