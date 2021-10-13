Экономика

Сотрудники ВТЗ заняли призовые места на корпоративном форуме ТМК

Экономика 13.10.2021 12:38 Новости компаний
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13.10.2021 12:38 Новости компаний


Сотрудники Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), получили четырнадцать призовых мест по итогам корпоративной Молодежной научно-практической конференции (МНПК), участники которой предложили инновационные идеи для модернизации производственных и управленческих процессов, новые продукты и услуги. 
МНПК стала центральным событием корпоративного молодежного форума ТМК и Группы Синара «Горизонты», который прошел в Сочи. 
В рамках конференции экспертные комиссии выбрали более 60 лучших проектов по четырем повесткам — ESG, Бизнес, Digital, Металлургия SMART — и 18 трекам. Проекты соответствуют стратегическим приоритетам ТМК и Группы Синара и охватывают целый ряд направлений, в том числе снижение воздействия на окружающую среду, цифровизация и автоматизация производства, внедрение цифровых двойников и машинного зрения, расширение продуктового портфеля с фокусом на высокотехнологичную и наукоемкую продукцию.

Команда ВТЗ участвует в форуме с самых первых дней его работы, то есть  17-й раз. И всегда представляет свое предприятие достойно. В этом году представители ВТЗ получили по итогам МНПК четыре первых места и по пять вторых и третьих. Лучшими в своих треках стали проекты по совершенствованию технологии термообработки непрерывнолитых заготовок для производства труб из коррозионностойких сталей мартенситного класса типа 13Cr, по механической обработке труб, автоматизации производственного процесса в трубопрессовом цехе, снижению рисков в цепочке поставок металлолома. 
В число проектов-лидеров представителей других предприятий ТМК вошли разработка конструкции премиальных резьбовых соединений, применение машинного зрения при приеме металлолома, создание общественного движения «Доброволец-спасатель» для минимизации рисков в области охраны труда и другие инициативы.
В рамках форума специалистам ВТЗ также вручили награды в номинациях «Лучший рационализатор ТМК», «Самый результативный автор идей», «Лучший телевизионный сюжет» в области устойчивого развития и ESG. Кроме того, команда ВТЗ стала победителем в традиционных на форуме турнире по футболу среди руководителей предприятий и фестивале КВН. 
«Форум «Горизонты» вносит существенный вклад в развитие ТМК, повышает вовлеченность сотрудников и напрямую содействует их карьерному росту. Участники форума — настоящие лидеры и инноваторы, которые представляют проекты, соответствующие реальным потребностям бизнеса и отвечающие на современные вызовы металлургической отрасли. Проекты находятся в высокой стадии проработки, а некоторые уже реализованы на предприятиях, показали значительный экономический эффект и готовы к масштабированию на других площадках ТМК. Выявление и поддержка самых талантливых и перспективных молодых сотрудников — абсолютный приоритет для ТМК, и мы продолжим содействовать реализации амбициозных проектов наших коллег, в том числе в рамках предстоящих корпоративных форумов», — отметил вице-президент ТМК, член Совета директоров ТМК и Группы Синара Андрей Каплунов.
17-й по счету форум «Горизонты» состоялся в гибридном формате с соблюдением всех антиковидных мер. В мероприятии приняли участие делегации более 65 предприятий из разных регионов России, сотрудники Европейского дивизиона ТМК представили свои доклады в онлайн-режиме. Для участников провели тренинги по развитию «гибких» навыков SOTА_School, а также мероприятия деловой программы: встречи с руководством ТМК, Группы Синара и приглашенными спикерами, в числе которых представители учебных заведений и компаний-партнеров — Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», McKinsey & Company, «Ростелеком-Солар» и других организаций.

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