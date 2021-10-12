Экономика 12.10.2021 13:07
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12.10.2021 13:07
Федеральная конкурсная комиссия определила победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года». Как сообщается на сайте Российского экспортного центра, среди лауреатов конкурса – волгоградское предприятие. Это - ООО «НПО «Броня» (Волгоградская область), занявшее третье место в номинации «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство». Компания занимается разработкой, производством и реализацией жидких керамический теплоизоляционных, гидроизоляционных, негорючих и огнезащитных покрытий.
«Уже не первый год премия «Экспортер года» является символом признания государством заслуг и успехов наших предпринимателей на международном рынке. В этом году борьба за призовые места была особенно напряженной. Все компании, прошедшие в финал, заслуживают призовых мест, и комиссии было очень непросто выбирать лучших из лучших. Даже выход в финал конкурса с таким уровнем конкуренции — это значительный успех, повод для гордости. Ждем победителей на торжественном награждении на форуме «Сделано в России» 10 декабря в Москве», — отметил председатель Федеральной конкурсной комиссии первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов.
«Интерес к конкурсу «Экспортер года» ежегодно растет, мы получили более 1800 заявок от экспортеров, чьи успехи заслуживают уважения и восхищения. Эти компании смогли не только выдержать бурю пандемии, но и прочно занять свое место на глобальном рынке. Уверена, что звание «Экспортер года» поможет нашим компаниям развиваться более активно, интенсивно и конкурентно, масштабируя экспортную географию и увеличивая объем продаж», — заявила генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.
Справка. Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Конкурс проводится среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
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