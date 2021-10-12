Происшествия

В переполненном автобусе в Волгограде едва не умерла пожилая пассажирка

Происшествия 12.10.2021 14:28
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12.10.2021 14:28


Пассажиры автобуса №88 в минувший понедельник едва не стали свидетелями трагедии. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, когда переполненный автобус уже подъезжал к поселку Горьковский, одной из пассажирок, женщине лет 80-ти стало плохо. «Народу было в автобусе – не протолкнуться, пассажиры дышали друг другу в затылки. Вдруг одной бабушке стало плохо - у нее лицо стало почти белым, ей тут же уступили место. Бабушка села, а у нее голова как-то поникла, и глаза закрылись. Все подумали, что она уснула. Но тревогу подняла кондуктор. Она стала трясти бабушку, била ее по щекам, тогда все поняли, что женщина без сознания. Когда ей брызнули водой в лицо, она вроде открыла глаза. Но взгляд у нее был какой-то туманный, как будто она не понимала, что происходит. Кондуктор крикнула: «Скорую вызывать?». Она ответила ей одними глазами – уже ничего не могла говорить», - вспоминали потрясенные свидетели.
Неотложку вызывали и водитель, и кондуктор. Многие пассажиры, пока ехала скорая, пошли к поселку пешком, благо, было недалеко. Некоторые стали ждать другой автобус. Карета скорой приехала через 20 минут: по данным, уточненным в облздраве, пожилой волгоградке сделали укол, довезли ее до конечной остановки автобуса №88, где она отказалась от госпитализации. Женщину забрали домой родственники.
Очевидцы этих событий до сих пор не могут прийти в себя. «Как ходят автобусы №88, думаем, это не последний такой инцидент. После отмены маршруток в час пик добраться до поселка можно только в переполненном автобусе. Хоть бы один чиновник проехал вместе с нами в это время — и про социальную дистанцию нам рассказал бы, и про масочный режим», — возмущаются жители поселка.
Фото из архива ИА «Высота 102».

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