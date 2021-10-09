Волгоградцам пообещали холодные ночи

Общество 09.10.2021 17:34
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09.10.2021 17:34
Ночью в Волгограде температура воздуха опустится до нуля градусов. По данным Волгоградского ЦГМС, такая температура ожидается 10 и 11 октября. Днем в городе будет еще тепло. Синоптики прогнозируют в воскресенье и понедельник до 16 градусов тепла. Осадков в Волгограде не предвидится.
Холоднее всего в районах Волгоградской области, где по ночам столбик термометра опускается до 3 градусов мороза, а местами и до -7. Днем ожидается от +12 до +17 градусов, а во вторник и до 19 градусов тепла.
Отметим, что в Волгограде и области стартовал отопительный сезон, но пока тепло есть далеко не у всех.
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