Гигантских креветок в промышленных масштабах начал выращивать житель Волгограда

Телекурьер 20.10.2018 11:06
4145 0
20.10.2018 11:06
Первое в России производство гигантских пресноводных креветок заработало в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». О том, как частный предприниматель разработал собственную технологию разведения и содержания ракообразных - в репортаже Общественного телевидения России.
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20.10.2018 11:06
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