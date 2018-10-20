Телекурьер

Гигантских креветок в промышленных масштабах начал выращивать житель Волгограда

Телекурьер 20.10.2018 11:06
4145 0
20.10.2018 11:06



Первое в России производство гигантских пресноводных креветок заработало в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». О том, как частный предприниматель разработал собственную технологию разведения и содержания ракообразных  - в репортаже Общественного телевидения России. 

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