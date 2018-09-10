Реконструкция трамвайных путей проходит без остановки транспорта





Смотрите сегодня на МТВ в 20-00 в программе "Время новостей":

• 5 дней, чтобы проверить счетчики, составить акты и получить паспорта готовности. Подготовка к отопительному сезону вышла на финишную прямую. Все ли готово?

• Ремонт без остановки движения транспорта... Когда завершится реконструкция переезда через трамвайные пути на пересечении проспекта Жукова и улицы Землячки?

• Волгоградские специалисты разрабатывают план реабилитации лесопаркового кольца. Когда Волгограду вернут зеленый щит?

• Внимание, театралы! Волгоградский музыкальный театр уже открыл новый творческий сезон. Чем готовы удивить публику волгоградские артисты?

• Старт дан! Новое из истории Царицына - Сталинграда - Волгограда, "Мультпривет", "КРАСИВЫЙ гороскоп"... - какие еще новые программы ждут зрителей МТВ в новом сезоне?!



