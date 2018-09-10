Телекурьер

Реконструкция трамвайных путей проходит без остановки транспорта

Телекурьер 10.09.2018 19:42
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10.09.2018 19:42


Смотрите сегодня на МТВ в 20-00 в программе "Время новостей": 
• 5 дней, чтобы проверить счетчики, составить акты и получить паспорта готовности. Подготовка к отопительному сезону вышла на финишную прямую. Все ли готово?
• Ремонт без остановки движения транспорта... Когда завершится реконструкция переезда через трамвайные пути на пересечении проспекта Жукова и улицы Землячки?
• Волгоградские специалисты разрабатывают план реабилитации лесопаркового кольца. Когда Волгограду вернут зеленый щит? 
• Внимание, театралы! Волгоградский музыкальный театр уже открыл новый творческий сезон. Чем готовы удивить публику волгоградские артисты?
• Старт дан! Новое из истории Царицына - Сталинграда - Волгограда, "Мультпривет", "КРАСИВЫЙ гороскоп"... - какие еще новые программы ждут зрителей МТВ в новом сезоне?!

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