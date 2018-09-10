В Волгограде фирмы-конкуренты на кладбище помешали похоронам





РЕН ТВ, 05.09.2018 года.

В распоряжении РЕН ТВ оказались шокирующие кадры конфликта на кладбище Волгограда, в котором конкурирующие похоронные компании не могут поделить погост. Из-за конфликта фирм родственник усопшего мужчины не может выкопать могилу и похоронить тело отца. На видео видно, как представители похоронной фирмы запрещают своим конкурентам осуществить захоронение. Дело чуть не дошло до драки и закончилось вызовом полиции.

"Дайте похоронить отца, звери", — кричит родственник покойного в исступлении и пытается сам копать могилу лопатой.

Вокруг безутешного человека стоят безразличные мужчины с бумагами.

Конфликт на кладбище Волгограда длится уже несколько месяцев: две фирмы "Вечная память родным и близким" и "Память" не могут поделить территорию кладбища. Из-за юридических нестыковок родственник покойного не смог вырыть могилу для захоронения, поскольку представители конкурирующих фирм оспаривают друг у друга право эксплуатации ритуального участка.

Конфликт между двумя похоронными фирмами решается в суде, однако безутешным родственникам покойных от этого не легче.