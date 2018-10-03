В Волгоградской области арбузная моль испортила урожай бахчевых

Телекурьер 03.10.2018 08:22
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03.10.2018 08:22
ОТР, 2 октября 2018 г.
В Волгоградской области бахчеводы перерабатывают арбузы, чтобы получить семена. Только так фермеры хоть как-то могут восполнить убытки от испорченного урожая, передает ОТР. Всему виной – нашествие хлопковой совки, или арбузной моли. В этом году её особенно много из-за дождей. Вода смыла препараты, которыми были обработаны поля. Арбузная моль портит кожуру на ягодах – на них появляются пятна или дырочки. На качество мякоти это не влияет, но, по словам фермеров, такой товар сложно продать.
Под бахчевыми культурами в Быковском районе больше 20 тысяч гектаров полей. Сейчас фермеры подсчитывают убытки от неудавшегося урожая.
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