В Волгоградской области арбузная моль испортила урожай бахчевых

ОТР, 2 октября 2018 г.

В Волгоградской области бахчеводы перерабатывают арбузы, чтобы получить семена. Только так фермеры хоть как-то могут восполнить убытки от испорченного урожая, передает ОТР. Всему виной – нашествие хлопковой совки, или арбузной моли. В этом году её особенно много из-за дождей. Вода смыла препараты, которыми были обработаны поля. Арбузная моль портит кожуру на ягодах – на них появляются пятна или дырочки. На качество мякоти это не влияет, но, по словам фермеров, такой товар сложно продать.