Пенсионер как пионер: пожилых активистов обучают в Волгограде





Смотрите сегодня на МТВ в 20-30 в программе «Время новостей»:

• Учиться никогда не поздно: что делали волгоградские пенсионеры в детском лагере?

• К запуску готовится уникальное для региона производство: когда заработает анодная фабрика?

• Медиафорум в Волгограде: что общего между «фактчекингом» и «воркшопом» и как перейти из принта в диджитал?

Также корреспонденты МТВ расскажут о погоде на ближайшие сутки. Что читатели газеты «Городских вестей» узнают только завтра, зрителям МТВ станет известно уже сегодня. А еще в эфире новости от жителей города.



