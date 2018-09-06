Пенсионер как пионер: пожилых активистов обучают в Волгограде

Телекурьер 05.09.2018 19:53
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05.09.2018 19:53
Смотрите сегодня на МТВ в 20-30 в программе «Время новостей»:
• Учиться никогда не поздно: что делали волгоградские пенсионеры в детском лагере?
• К запуску готовится уникальное для региона производство: когда заработает анодная фабрика?
• Медиафорум в Волгограде: что общего между «фактчекингом» и «воркшопом» и как перейти из принта в диджитал?
Также корреспонденты МТВ расскажут о погоде на ближайшие сутки. Что читатели газеты «Городских вестей» узнают только завтра, зрителям МТВ станет известно уже сегодня. А еще в эфире новости от жителей города.
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