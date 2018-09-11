



Смотрите сегодня на МТВ в 20-00 в программе "Время новостей":

Здание облсовпрофа перейдет в областную собственность. О чем еще говорили и о чем еще договорились волгоградские профсоюзы и власти?

- Жители Спартановки довольны. Насколько изменился местный проезд по улице Николая Отрады в Волгограде?

- Сезон закруток в регионе в самом разгаре. Как сделать заготовки на зиму и не навредить своему здоровью?

- В городском детско-юношеском центре - День открытых дверей. Как встретили волгоградцев в ГДЮЦе?

- Его потеряли в Омске, а нашли в Волгограде. Полицейские нашли мальчика, похищенного у матери в Омске...