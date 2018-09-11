Телекурьер

В городском детско-юношеском центре - День открытых дверей

Телекурьер 11.09.2018 19:16
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11.09.2018 19:16


Смотрите сегодня на МТВ в 20-00 в программе "Время новостей": 
Здание облсовпрофа перейдет в областную собственность. О чем еще говорили и о чем еще договорились волгоградские профсоюзы и власти?
- Жители Спартановки довольны. Насколько изменился местный проезд по улице Николая Отрады в Волгограде?
- Сезон закруток в регионе в самом разгаре. Как сделать заготовки на зиму и не навредить своему здоровью?
- В городском детско-юношеском центре - День открытых дверей. Как встретили волгоградцев в ГДЮЦе?
- Его потеряли в Омске, а нашли в Волгограде. Полицейские нашли мальчика, похищенного у матери в Омске...

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