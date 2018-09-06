Памятник «Гасителю» в центре Волгограда засияет со всех сторон

Телекурьер 06.09.2018 19:32
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06.09.2018 19:32
Смотрите сегодня на МТВ в 20-30 в программе «Время новостей»:
• В Волгограде стартовала вахта памяти: кто первым заступил на службу на Пост № 1?
• Обновление сквера рядом с памятником волжским речникам: как украсят территорию?
• В Волгограде открыли новую баскетбольную площадку: где смогут заниматься и взрослые, и дети?
• Учиться никогда не поздно! Что делали волгоградские пенсионеры в детском лагере?
Также наши корреспонденты расскажут о погоде на ближайшие сутки. А волгоградцы поделятся своими новостями.
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