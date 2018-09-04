На севере Волгограда появится новый парк для отдыха и спорта

Телекурьер 04.09.2018 18:56
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04.09.2018 18:56
Смотрите сегодня на МТВ в 20-30 в программе «Время новостей»:
• Место притяжения для жителей Советского района: как в скором времени преобразится парк «Центр народной дипломатии»?
• «Мой Бизнес», «Бизнес школа»: какие еще программы для предпринимателей реализуют в регионе?
• Улучшили качество жизни жильцов 106 многоэтажек: какую котельную автоматизировали в Кировском районе?
• Площадка для большого тенниса, баскетбола и мини-футбола, летний театр: что еще появится в новом спорткомплексе на севере Волгограда?
Также наши корреспонденты расскажут о кадровых изменениях в больнице имени Фишера в Волжском и об обновлении улицы Николая Отрады в Волгограде. А волгоградцы поделятся хорошими новостями.
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