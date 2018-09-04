На севере Волгограда появится новый парк для отдыха и спорта





Смотрите сегодня на МТВ в 20-30 в программе «Время новостей»:

• Место притяжения для жителей Советского района: как в скором времени преобразится парк «Центр народной дипломатии»?

• «Мой Бизнес», «Бизнес школа»: какие еще программы для предпринимателей реализуют в регионе?

• Улучшили качество жизни жильцов 106 многоэтажек: какую котельную автоматизировали в Кировском районе?

• Площадка для большого тенниса, баскетбола и мини-футбола, летний театр: что еще появится в новом спорткомплексе на севере Волгограда?

Также наши корреспонденты расскажут о кадровых изменениях в больнице имени Фишера в Волжском и об обновлении улицы Николая Отрады в Волгограде. А волгоградцы поделятся хорошими новостями.



