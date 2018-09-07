В Волгограде взяли дистанцию длиной в четыре столетия

Телекурьер 07.09.2018 19:09
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07.09.2018 19:09
Смотрите сегодня на МТВ в 20-30 в программе "Время новостей":
• "Красный" снова в работе! Приостановленная из-за финансовых сложностей работа промышленного гиганта возобновляется. Какие заказы формируются на предприятии и какую продукцию будет выпускать металлургический комбинат?
• Залог светлого будущего. Волгоград впервые стал местом проведения финала V Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».
• Пять тысяч записались, но набор продолжается... В городском детско-юношеском центре Волгограда пройдет день открытых дверей. Что в программе?
• Дистанция длиной в четыре столетия. В Волгограде состоялся традиционный легкоатлетический пробег.
Также наши корреспонденты расскажут о погоде и о том, когда лучше всего отправиться за грибами. И конечно, сегодня в итоговом выпуске расскажем о самых заметных событиях предстоящих выходных и по традиции, волгоградцы поделятся хорошими новостями!
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