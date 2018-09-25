Родители из поселка Самофаловка Волгоградской области возят детей в садик за 15 км

ОРТ, 25 СЕНТЯБРЯ, 2018 г.

Десяткам семей с дошкольниками, которые живут в селе Самофаловка Городищенского района Волгоградской области, приходится преодолевать по 15 километров каждое утро. Ближайший детский сад находится в соседнем населенном пункте. Местные чиновники предлагают временно пустить бесплатный автобус, но в целом решать проблему не спешат, говорят, денег на это нет. Своего детского сада в Самофаловке нет уже более двадцати лет – его закрыли из-за отсутствия финансирования. С тех пор пустовавшее здание окончательно развалилось. Все эти годы жители просили районную администрацию построить в поселке новый детсад. Но только сейчас у властей дошли до этого руки.

Ольга Афонина, исполняющий обязанности начальника отдела по образованию администрации Городищенского района, Волгоградская область: «Было проведено совещание с заместителем губернатора Волгоградской области Гречиной Валентиной Николаевной, где был рассмотрен вопрос о строительстве в 2019 году двух детских садов в поселке Карповка и Самофаловка проектной мощностью на 135 мест».

А пока власти предложили родителям временное решение проблемы. Из Самофаловки до детского садика в Котлубани начнет курсировать бесплатный муниципальный автобус.