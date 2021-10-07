Расследования 07.10.2021 17:00
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07.10.2021 17:00
Мясную продукцию, в которой выявлен ДНК возбудителя африканской чумы свиней, обнаружили в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, информация о выявлении вируса в пробах свиноводческой продукции, выработанной в том числе из сырья ООО "АПК "АгроФуд" (Белгородская область), поступила от комитета ветеринарии Волгоградской области. Инспекторами установлено, что более 25 тонн такой продукции из ООО "АПК "АгроФуд" поступила на ООО "Царицынский комбинат" в Волгоградской области. В отобранных образцах проб обнаружен генетический материал (ДНК вируса) возбудителя АЧС. Предприятию выдано требование об изолированном содержании зараженной продукции до принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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