ПСБ и УК Промсвязь запускают акцию «120 000 рублей за инвестиции в ПИФ»

Экономика 07.10.2021 07:50 Реклама
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07.10.2021 07:50 Реклама
ПСБ и УК Промсвязь и запускают акцию «120 000 рублей за инвестиции в ПИФ» для клиентов банка. Поучаствовать в акции могут все клиенты, которые приобретут паи любого из пяти открытых паевых инвестиционных фондов под управлением УК Промсвязь на сумму от 5 000 рублей в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ.
Фонды различаются по составу, структуре активов и инвестиционным стратегиям, что позволяет инвестору подобрать подходящий вариант в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску. Максимальная доходность открытых фондов под управлением УК Промсвязь за год составила 47,78%.
ОПИФ «Промсвязь – Перспективные вложения» инвестирует в акции перспективных российских компаний, имеющих значительный потенциал роста.
ОПИФ «Промсвязь – Акции» дает возможность инвестирования в акции ведущих российских компаний и предприятий различных отраслей промышленности. Стратегия ориентирована на получение финансового результата, превышающего доходность индекса МосБиржи.
ОПИФ «Промсвязь – Облигации» инвестирует в надежные инструменты денежного рынка – рублевые облигации системообразующих компаний российской экономики и подойдет консервативным инвесторам.
Портфель «Промсвязь – Фонд смешанных инвестиций» включает в себя акции и облигации наиболее перспективных с точки зрения роста российских компаний. Управление активами фонда нацелено на достижение высокого уровня доходности при умеренных рисках инвестирования.
Основу уникального для рынка «Промсвязь – Оборонный» составляют облигации предприятий, связанных с российским ОПК, что позволяет ему показывать устойчивую динамику.
Акция продлится в период с 6 октября по 10 ноября 2021 г. Победитель будет определен 15 ноября посредством программного отбора случайного числа из списка номеров участников. В акции разыгрывается главный приз - 120 000 рублей и 50 дополнительных призов.
Акция «120 000₽ за инвестиции в ПИФ» проводится в срок с 06.10.2021 года по 10.11.2021 года. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». В акции принимают участие только резиденты Российской Федарации, достигшие 18 летнего возраста, которые приобрели пай/паи открытых паевых инвестиционных фондов в срок проведения акции через мобильный и/или интернет-банк ПАО «Промсвязьбанк» в срок проведения акции единым чеком от 5 000 рублей. С полными условиями акции можно ознакомиться здесь: https://ib.psbank.ru/store/products/120kforpifs
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Промсвязьбанк».
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