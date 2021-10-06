В Волгограде пострадавший в жутком ДТП ребенок находится в реанимации

Общество 06.10.2021 15:08
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06.10.2021 15:08
Врачи волгоградской больницы скорой помощи №7 борются за жизнь 9-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП с тремя автомобилями на юге Волгограда. Ребенок находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, во вторник 5 октября около 19.00 в Красноармейском районе Волгограда близ поселка им. Кирова столкнулись ВАЗ-2115, Ford Kuga и Lada Largus. За рулем «пятнашки» находился 27-летний волгоградец, с ним ехали мальчики 9 и 11 лет. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Ford Kuga. В столкнувшиеся автомобили въехала Lada Largus. От удара ВАЗ расплющило, водитель и 11-летний ребенок погибли на месте ДТП, второго мальчика деблокировали из машины силами МЧС и госпитализировали. Еще два человека, включая 66-летнего водителя Ford, получили ушибы грудной клетки.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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