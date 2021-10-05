В Волгограде освоят миллиард на реконструкции цирка

Общество 05.10.2021 18:09
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05.10.2021 18:09
Стартовала конкурсная процедура по поиску подрядчика на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию здания Волгоградского государственного цирка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, запрос предложений в электронной форме объявила публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Начальная стоимость контракта составляет 1,1 миллиарда рублей.
Общий срок выполнения работ – 1 150 дней с даты заключения государственного контракта.
Цирк в Волгограде был построен в 1967 году. Общая площадь трехэтажного здания с подземным подвалом составляет 6 825,8 кв.м. Высота зрительного зала на 1834 места - 18 метров. Покрытие зрительской части здания сконструировано в виде металлического несимметричного купола.
Как ранее сообщалось, здание волгоградского цирка на улице Краснознаменской реконструируют до 2024 года на средства федерального бюджета. Соответствующее постановление в апреле прошлого года подписал глава правительства России Михаил Мишустин.
Работы запланированы в рамках национального проекта "Культура". В рамках реконструкции планируется провести внутреннюю отделку помещений, обновить зрительный зал. Для безопасности зрителей между манежем и первым рядом увеличат расстояние. На втором этаже цирка запланированы бар и кафе на 50 посадочных мест. Также территорию цирка благоустроят - проведут озеленение, обустроят пешеходные дорожки и ограждения.
Справка. Волгоградский государственный цирк открылся более полувека назад - в 1967 году. Он был построен трестом "Волгоградстрой" (генеральный подрядчик) по специальному проекту, разработанному институтом "Волгоградгражданпроект".
Уникальность проекта заключалась в универсальности арены – ее можно было использовать не только для цирковых представлений, но и как зал для проведения концертов и просмотра широкоформатных фильмов – изображение проецировалось на экран, расположенный за оркестром. В свое время Волгоградский цирк считался одним из лучших в стране – большой зрительный зал, просторный вестибюль и удобные галереи - все это как нельзя лучше подготавливает к восприятию циркового представления.
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