Экономика

ПСБ повышает доход по пенсионным картам

Экономика 05.10.2021 16:10 Новости компаний
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05.10.2021 16:10 Новости компаний


ПСБ повышает процентную ставку, начисляемую на остаток средств на пенсионных картах клиентов.Процентная ставка устанавливается в зависимости от объема средств, который клиент хранит на карте: для сумм от 3 тысяч до 100 тысяч рублей действует ставка 6% годовых; для сумм свыше 100 тысяч рублей - 4% годовых*.
По пенсионным картам ПСБ ставка начисляется за каждый день хранения средств на карте, доход на остаток можно получить на любую сумму свыше 3 тысяч рублей без ограничений.
«Среди наших клиентов есть люди старшего поколения, пенсионеры, в том числе силовых структур, и ветераны боевых действий, получающие выплаты на карты ПСБ. Мы стремимся сделать продукты и сервисы для них простыми, удобными и выгодными. Пенсионная карта ПСБ – это не только инструмент для повседневных расчетов, но и хорошая возможность получать дополнительный доход при хранении денежных средств на счете и оплате повседневных покупок картой», -  отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.
Пенсионные карты ПСБ также позволяют получать повышенный кешбэк до 3% в аптеках и на АЗС, а также пользоваться программами лояльности платежной системы «Мир», совершать переводы до 100 тысяч рублей в месяц по номеру телефона без комиссии, бесплатно снимать средства в банкоматах любых банков.
Подробная информация и оформление карты в ближайшем отделении ПСБ в Волгограде.
 
*Ставка начисления процентов на остаток по пенсионным картам с 04.20.2021: до 3 000 рублей включительно - 0%, от 3 000,01 рублей до 100 000 рублей включительно - 6%, от 100 000,01 рублей - 4%. Проценты начисляются банком за каждый календарный месяц на фактический остаток средств на счете на начало каждого дня в течение такого месяца, за исключением дня и(или) дней, на начало которых остаток средств на счете не превышал размер соответствующего установленного для счета порогового значения остатка средств на счете. Проценты, начисленные за соответствующий календарный месяц, выплачиваются банком в последний календарный день текущего месяца. Ознакомиться с полной версией тарифов, условиями начисления кешбэк-баллов в рамках программы лояльности «Кешбэк» и условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк», с тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в рублях для физических лиц ПАО «Промсвязьбанк» вы можете на сайте банка www.psbank.ru 

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