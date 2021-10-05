В Волгограде пенсионерку забрали из автобуса в больницу

Происшествия 05.10.2021 10:54
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05.10.2021 10:54
Пенсионерка пострадала в Волгограде во время поездки в автобусе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 67-летнюю женщину госпитализировали с травмой после падения в салоне. По предварительной информации, водитель автобуса "Волгабас", который двигался по улице Невской в Центральном районе, напротив дома №4 применил экстренное торможение, в результате пенсионерка упала.
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